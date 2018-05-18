Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Kırklareli mitinginde konuştu. 24 Haziran gecesi için YSK'ya uyarılarda bulunan İnce "YSK üyelerini uyarıyorum abidik gubidik işlere girmeyin. Görevinizi doğru yapın yoksa bu ülkenin sokaklarına fotoğraflarınızı asarım. " dedi

Yurt gezilerini sürdüren Muharrem İnce’nin bugünkü durağı Trakya. Kırklareli’ne miting için gelen İnce’yi Babaeski gişelerinde yüzlerce araçlık konvoy karşıladı.

CHP’li Gürsel Tekin de ‘Halkın Otobüsü’ ile konvoya katıldı. Muharrem İnce'ye CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay da eşlik etti.

Muharrem İnce’yi CHP Trakya vekilleri Candan Yüceer, Emre Köprülü, Erdin Bican karşıladı. İnce’ye koltuk değneklerine rağmen Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner, Ali Şeker, Orhan Sarıbal ve Mehmet Tüm de eşlik etti.

İşte İnce’nin konuşmasından satır başları,

“Vicdansız insafsız kim dedi sana. Bak şimdi burada en az 20 milletvekili var. Ben parti rozeti yerine Türk bayrağı astım. 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım için buraya tek başıma çıkıyorum. Arkadaşlarımı tanıtmıyorum. Herkes destek vermek istiyor. Dertleri başka, dertleri sözde benim moralimi bozacaklar, yalnızmışım. Yalnız olan biri var Türk medyası bugün yalnızdır. Japonya’dan bile bugün röportaj talep ediyorlar.

“GÜLEN’İN KONUŞMASINDAN KORKUYORLAR”

Dün Amerikalılardan haber geldi. Henüz Türkiye Cumhuriyeti bizden Fethullah Gülen’i usulüne uygun istemedi. Neden istemedi, çünkü ‘konuşur diye’ korkuyorlar, eski ortaklıklarını anlatır diye korkuyorlar.

F-35 uçaklarının 6 senedir parasını veriyoruz ama vermiyorlar. Bu uçaklar helikopter gibi yukarıdan aşağı iniyor. Bu uçakları Türkiye’ye niye vermiyorsunuz? Neden seçimden 3 gün önce bu uçakları Türkiye’ye vereceğinizi açıklıyorsunuz, neden? Cevap basit. Sizin gözünüzü boyamak için…

DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİSİ

İngiltere Türkiye’ye 5 yıl büyükelçiyi göndermedi. Bunun nedeni Mustafa Kemal Paşa savaşı kazandı ama devleti kuramaz diye 5 yıl büyükelçi göndermediler.

Atatürk bu savaşı hissetti dedi ki ‘Türkiye’nin etrafına bir barış halkası kurayım.’ Hemen Sadabat Paktı’nı kurdu. Yunanistan, Yugoslavya, Romanya ile Balkan Paktı’nı kurdu.

‘Doğu-batı sağlam olsun ülkemi sağlama alayım’ dedi. Türkiye’de bir yıldır ABD Büyükelçisi yoktur. Türkiye’nin Şam’da büyükelçisi yoktur yıllardır. Dört milyon Suriyeli Türkiye’de 40 milyar dolar para harcamışız. Nasıl göndereceğiz biz Suriyelileri? Size söz veriyorum Muharrem İnce seçildiğinde ABD ile ilişkiler büyükelçi düzeyinde olacak…

FİLİSTİN MİTİNGİ

Kumkapı’da bugün bir miting yapılıyor. Miting Filistinliler için değildir. Miting seçim için yapılıyor seçim.

BAKLAVA ELEŞTİRİSİ

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı seçildiğinde, gelir düzeyini adaletli yapsak herkesin maaşı iki katına çıkar.

Bayram gelince aklımıza baklava gelir değil mi? Tarım Bakanı ‘ithal edelim’ diyor. Bakanın adı Fakıbaba milletin adı fakir baba. Yav vicdansız Antep fıstığı ithal edilir mi? Sende hiç vicdan yok mu? İki Trakya büyüklüğünde tarım alanı ekilemiyor. Mazotun artışı yüzde 27. Türkiye Cumhuriyeti çiftçisine borçludur. O borcu bu çiftçi çocuğu hemen ödeyecek.

SINAV MI ÖNEMLİ SEÇİM Mİ?

Seçimin tarihi mi önemli sınavın tarihi mi? Bu ülkenin geleceğini düşünmeyip seçim tarihini düşünerek çocukların geleceğinden ne istiyorsunuz?

ŞEKER FABRİKALARININ SATIŞINA ELEŞTİRİ

Kardeşim sen ne yaptıysan zarar ediyor. Ben soruyorum sana sen hiç Alpullu Şeker Fabrikası yaptın mı? Hem de 1926’da. O şeker fabrikaları keyif için kurulmadı.

Memleketimin çocukları ishalden ölüyordu onlara şekerli su lazımdı onun için kuruldu. Cumhuriyetin 3 beyazı 3 siyahı vardı. Ama sen şimdi satıyorsun. Alanlara sesleniyorum sakın ha güvenmeyin. Yeniden gözden geçireceğiz. Bunu böyle bilsin.

ÖRTÜLÜ ÖDENEK ELEŞTİRİSİ

Türkiye’de AKP ile birlikte bir örtülü ödenek tartışması vardı. Kanunu değiştirdiler Başbakan kullanıyordu Cumhurbaşkanı da örtülü ödenek kullanır oldu. 2018’in ilk 4 ayında 747 milyon lira kullandılar. Nereye kullandın bunu seçim çalışmalarına mı kullandın, bilelim? Benim cumhurbaşkanlığımda harcamalarımın hepsini iki milletvekiline gösterip öyle imha edeceğim. Erdoğan oturup tek başına bütçe yapıyor. Allah’ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda bütçe yapma hakkını Meclis’e iade edeceğim.

‘MARKA ÜRETMEMİZ LAZIM’

Bizim marka üretmemiz lazım. Hedefimiz teknoloji oluşturmaktır. Biz fason çalışıyoruz. Bizim marka tasarım ve teknoloji üretmemiz lazım. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız. Hepinizde akıllı telefonlar var. Hedefimiz onları yapmaktır onları.

YA DEĞİŞTİRECEĞİZ YA DA…

Bu seçimlerden sonra ya doktoru değiştireceğiz ya da uçurumu boylayacağız. Seçimi kaybederseniz ne yapacaksınız? diye soruyorlar. Üç seçenek var diyor. Bana sordu gazeteci. Benim Cumhurbaşkanlığım döneminde o da huzurlu yaşayacak.

24 Haziran günü oyumu kullanıp Yalova’da doğru Ankara’ya gideceğim. 50 bin avukata sesleniyorum, cübbeleriniz hazır olsun. 24 Haziran akşamı 50 bin avukat ile YSK önüne gideceğim. YSK üyelerini uyarıyorum abidik gubidik işlere girmeyin. görevinizi doğru yapın yoksa bu ülkenin sokaklarına fotoğraflarınızı asarım.”