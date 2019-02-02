TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, "Ülkemizin refahı, huzuru, barışı için çalışan her insanımızı yürekten seviyorum. İşçi demek, değer üreten insan demektir. İşçi demek, alın terini akıl terine katarak bu ülkenin kalkınmasına katkı yapan insan demektir. Sizler ortaya bir eser çıkarıyorsunuz. Hayvan derilerini işleyip, ekonomik bir değere dönüştürüyorsunuz. Deri ürünlerine dayalı sektörün lokomotifisiniz." dedi.

Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası (DERİTEKS) temsilci ve üyeleriyle Tuzla Belediyesi Ay Yıldız Sosyal Tesisleri'ndeki kahvaltı programında bir araya geldi.

Burada konuşan Yıldırım, böyle bir programda bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Tuzla Deri Sanayisi'nin altyapısı, çevre düzenlemesi, arıtma tesisi, cami ve çarşısıyla Türkiye'nin en önemli organize sanayi bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

Yüzlerce iş yerinde, binlerce insanın buradan ekmek yediğini vurgulayan Yıldırım, "Dericilik deyince, Kazlıçeşme, Zeytinburnu akla gelirdi ve oradaki imalatların ne kadar ilkel ve sağlıksız şartlarda yapıldığını, o yıllarda yaşayanlar bilir. O dönemde dericilerin, Tuzla'ya taşınmasına da karşı büyük dirençler olmuştu, istememişlerdi. Ama uzak görüşlü sanayicilerimiz, Türkiye'nin geleceğini görerek daha modern şartlarda üretim yapabilecekler dericileri, Deri Sanayi Bölgesine kurdular ve iş yerlerini buraya taşıdılar." diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye'nin refahı, barışı, kardeşliği için taş üstüne taş koyan herkesi yürekten sevdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşçi demek, değer üreten insan demektir. İşçi demek, alın terini akıl terine katarak bu ülkenin kalkınmasına katkı yapan insan demektir. Sizler ortaya bir eser çıkarıyorsunuz. Deriyi işleyip, ekonomik bir değere dönüştürüyorsunuz. Deri ürünlerine dayalı sektörün lokomotifisiniz. Siz burada hapşırsanız, onlar orada grip olur. O yüzden sizin hem çalışma şartlarınızın hem de imkanlarınız bakımından memnuniyetiniz çok önemli."

- "Önümüzdeki hafta, bu meseleyle ilgili bir girişimde bulunacağım"

"İş kolu yetkisinin uzatılması" konusuna değinen Yıldırım, "Ben bu yetki meselesini biliyorum, daha önce de gündeme gelmişti, o düzenlemeyi de ben yaptırdım, talimatını o zaman bu uzatma meselesini 2016'da yapmıştık. Demek ki iyi çalışamadınız, eksiği tamamlayamadınız. Normalde yüzde 1 barajı var, ancak üçte bire gelmişiz, 6 bin eksiğiniz var. Tekrar uzatma istiyorsunuz, öyle mi? Siz uzatma istiyorsunuz, biz de yaparız. Artık gece gündüz İstanbul için, İstanbullular için daha fazla ter dökeceğiz. Ancak önümüzdeki hafta, bu meseleyle ilgili bir girişimde bulunacağım, bunun size sözünü veriyorum." diye konuştu.

Yıldırım, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kopuz'un önemli sorumluluklar ifa ettiğini bildiğini aktararak, "Çünkü sınırlı imkanlarla sınırsız ihtiyaçları karşılamak, öyle kolay değildir. Bu noktada iş adamlarımızın da çalışan arkadaşlarımızla istişare halinde, karşılıklı anlayış ve hoşgörüyle olumlu bir sonuca erişeceklerine yürekten inanıyorum." dedi.

"Bildiğiniz üzere ben de ağır bir sorumluluk üstlendim." diyen Yıldırım, İstanbul gibi dünyada 130 ülkeden daha büyük bir şehrin belediye başkanlığına aday olduğunu anımasattı.

Binali Yıldırım, "Allah bu kararımızı hayırlı, uğurlu etsin. Eğer İstanbullu hemşehrilerim bize yetki verirse, 31 Mart'ta bizi seçerlerse Tuzla Belediye Başkanımızla beraber aynı zamanda ikametgahımızın olduğu bu güzel ilçemiz dahil olmak üzere 5 bin 462 kilometre kare alanda, bütün İstanbul sınırlarında bütün hemşehrilerimize, ayrı gayrı yapmadan hizmet edeceğim." diye konuştu.

- "Konuşan değil, icraat yapan bir anlayışla geliyoruz"

Belediyeciliğin, insana ve çevreye hizmet etmek demek olduğunu ifade eden Yıldırım, insan sevgisi olmayan bir insanın, bu işlere girmemesi gerektiğini belirtti.

Yıldırım, hizmet sektörünün, insanın yaşam kalitesini artırmak ve hayatını kolaylaştırmak olduğunu ifade ederek, bu noktada çok büyük bir geçmişinin bulunduğunu vurguladı.

1994 yılında deniz otobüslerinin, 4,5 yıllık görev süresi içerisinde dünyanın en büyük şirketi haline getirdiğini altını çizen Yıldırım, şöyle konuştu:

"İstanbul halkına hizmet noktasında bizim geçmişimiz yeni değildir. Ben buraya Anadolu'dan geldim. Yarım asırdan beri İstanbulluyum ama memleketimizi de unutmadım. Bizim referansımız geçmişte yaptıklarımız, gelecekte yapacaklarımızın teminatıdır. 'Cak,cuk' yok, yaparak geliyoruz. Konuşan değil, icraat yapan bir anlayışla geliyoruz. Türkiye'nin her köşesini, kendi memleketinizi, oradaki yolların 15 sene önceki halini düşünün, şimdiki halini düşünün. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük ülkeyi birleştirdik. Herkes şunu iyi bilsin, yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlere nefes aldırmadık, bundan sonra da nefes aldırmayacağız."

Yıldırım, Konaşlı Mahallesi ile ilgili konuyu Tuzla Belediye Başkanı yeni dönemde de aday olan Şadi Yazıcı'nın takip edeceğine işaret ederek, "Ben de sizin bu taleplerinizi takip edeceğim. Sizin istemediğiniz hiçbir şey olmaz, bu kadar açık söylüyorum. Benim görev anlayışım budur, dayatma ben de olmaz. Sonunda bir ortak nokta buluruz. Hiç merak etmeyin. Dayatma yok, 'ben burayı dönüştüreceğim, şöyle yapacağım' diye dışarıdan gelip ahkam kesmek olmaz. Bir şey yapılacaksa, orada yaşayanların rızası alınarak, onlar ne istiyorsa o yapılacak. Onun için hiç endişeniz olmasın." diye konuştu.

Konuşmasının ardından DERİTEKS Sendikası Genel Başkanı Musa Servi, Binali Yıldırım'a günün anısına hediye takdim etti.

Programa, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, DERİTEKS Sendikası Genel Başkanı Musa Servi, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kopuz ile çok sayıda üye ve davetli katıldı.