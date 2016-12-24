IŞİD'in iki askeri yaktığı doğru mu? İşte Bakan'ın açıklaması...

İnternette IŞİD'in iki Türk askerini yakarak öldürdüğü yönünde yayınlanan videolarla ilgili Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan bir açıklama yaptı

Dün Uşak'ta bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, internette IŞİD'in iki askerimizi yakarak öldürdüğüne dair videolar dolandığını söylemişti. Videoları izlemediklerini yüreklerinin yandığını belirten Kılıçdaroğlu, konu ile ilgili hükümetten açıklama beklediklerini belirtmişti.



Konuyla ilgili Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan bir açıklama yaptı. DEAŞ'ın iki Türk askerini yakıp yakmadığına dair sorulara yanıt veren Elvan, detaylı bir bilgisinin olmadığını söyledi. Görüntülerin gerçek olup olmadığını bilmediklerini belirten Elvan, sanal dünyada çok değişik manipülasyonlar yapıldığını hatırlattı. Elvan konu ile ilgili Silahlı Kuvvetlerden ve Savunma Bakanından bir açıklama yapılmadığı müddetçe beyanat vermenin de doğru olmadığını söyledi.



3 ASKER DEAŞ'IN ELİNDE



Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da 3 askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğunu bildiklerini söylemişti.