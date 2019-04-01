İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ekrem imamoğlu oldu

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ekrem imamoğlu oldu
01 Nisan 2019 Pazartesi 15:55

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP tarafından Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmişti. İmamoğlu'nun en güçlü rakibi ise Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı, eski Başbakan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım idi. İmamoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da geçerli oyların yüzde 48,79'unu alarak seçimi kazanmayı başardı. Binali Yıldırım'ın oy oranı ise yüzde 48,51'de kaldı.

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