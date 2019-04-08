İstanbul seçimlerinde son durum

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Millet ittifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Cumhur ittifakı Adayı Binali Yıldırım'ı geride bırakarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ancak, itiraz süreci devam ettiği için İmamoğlu'na hâlâ mabatası teslim edilmedi. Peki bundan sonra neler olacak?

Haber Ekspres - Türkiye, en ilginç seçim sonrası süreçlerinden birini yaşıyor... 31 Mart Pazar günü seçmenler, yaşadıkları bölgeleri 5 yıl boyunca idare edecek yerel yönetimleri seçmek için sandığa gitti. Seçim sonuçlarına göre Türkiye geneli sonuçlara bakıldığında AK Parti birinci, CHP ikinci, İYİ Parti üçüncü, MHP dördüncü, HDP ise beşinci en fazla oyu alan siyasi parti olarak çıktı. Bunun yanı sıra birçok yerin yanında Adana, Antalya Ankara ve İstanbul'da belediye başkanlıkları Millet İttifakı lehine el değiştirdi. Adana'da CHP'li Zeydan Karalar, Antalya'da CHP'li Muhittin Böcek, Ankara'da CHP'li Mansur Yavaş ve İstanbul'da da CHP'li Ekrem İmamoğlu seçimleri kazandı. ardından da itiraz süreci başladı.

Baştan sayılsın!

AK Parti, seçimi kaybettiği Ankara ve İstanbul'da, sayımda usûlsüzlük yapıldığını öne sürerek Yüksek Seçim Kurulu'na, bazı bölgelerde oylarının tamamının, bazılarında ise geçersiz olanların yeniden sayılması için itiraz etti. YSK'nin itirazları kabul ettiği yerlerde sayım yeniden yapıldı. Ankara'da tamamlanan sayım sonucunda Mansur Yavaş'ın başkanlığı bir kez daha tescil edildi. İstanbul'daki sayımın da yüsde 90'dan fazlası tamamlandı ve Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı bir de geçersiz oylar yeniden sayılarak tescil edilmek üzere. Ancak AK Parti, İstanbul'da tüm ilçelerde oyların yeniden sayılmasını talep etti. YSK, bu konuda henüz karar vermedi. Ancak geçmiş seçimlerdeki benzer talepler incelendiğinde, kurulun takdirini reddetmekten yana kullandığı göze çarpıyor.

Organize "gariplik" hissi

AK Parti kurmayları, İstanbul seçimi sonuçlarına itiraz ederken ıslak imzalı tutanakların yanında "hislerine" de dayandığını ifade ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, oyların yeniden sayılmasına gerekçe olarak seçimlerde organize usûlsüzlük ve "bir gariplik olduğu hissi" taşıdaklarını ifade ettiği bir açıklama yaptı. Hukuken bir karşılığı olmayan bu duygusal durumun, itiraz sonucunu ne kadar etkileyeceği belirsiz.

Cumhurbaşkanı: 14-15 bin oyla kimse zafer beklemesin

Süreç devam ederken, seçimin galibi Ekrem İmamoğlu'nun sık sık katkı vermeye devam ettiği Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir açıklama yaptı. İtiraz sürecinin hukuki bir hak olduğunun altını çizen Erdoğan, İstanbul'da seçim sonuçlarının sayılması sırasında organize şekilde usûlsüzlükler yapıldığını iddia etti. Erdoğan, seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nun rakibine 14-15 bin oy fark atmasının da kendisini başkan olarak görmesine yetmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ifadeleri, Cumhur İttifakı'nın seçimleri kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Parti'li Binali Yıldırım'ın seçim akşamı sayım sürerken yaptığı "3 bin oy farkla seçimi kazandım" açıklamasını akıllara getirdi.

İmamoğlu: Sonuç değişmeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, bir yandan tebrikleri kabul ediyor, bir yandan itiraz sürecinin tamamlanmasını ve mazbatasının teslim edilmesini bekliyor. AK Parti'nin yeniden sayım itirazları üzerine konuşan İmamoğlu, bu sürecin Türkiye'ye katkı sağlamayacağını, memleketin sorunlarına yoğunlaşılması gerektiğini ve oyların tekrar tekrar sayılmasına rağmen sonucun değişmediğini vurguluyor. Seçim gecesi düzenlediği basın toplantısında "Kimsenin hakkını yemem, kimseye de hakkımı yedirmem" diyen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u barıştıracağını ifade ediyor.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den ortak açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de düzenledikleri basın toplantısında, İstanbullu seçmenin iradesinin sandığa yansıdığına dikkat çekerek YSK'den hukuka ve vicdanlara uygun şekilde karar vermesini talep ettiler. Oylar sayılırken AK Parti de dâhil olmak üzere seçime katılan tüm parti temsilcilerinin hazır bulunduğunu ve sonuç tutanaklarında hepsinin imzasının bulunduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu hâlde seçimi şaibeli göstermenin mümkün olamayacağını söyledi. Meral Akşener ise Erdoğan'a, milletin iradesini tanımayan siyasetçileri sandıkta cezalandırmaktan çekinmediğini kaydederek "Erdoğan'ı uyarıyorum. Kimsenin seçim sonuçlarını kabullenmemesi söz konusu olamaz" sözlerini sarf etti.