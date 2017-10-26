İstifa edecek mi? Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı yanıt verdi!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanlarından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, bugün katılmayacağı açıklanan meclis toplantısına geldi. Basın mensupları ise toplantıya alınmadı. Toplantı öncesi "İstifa ile ilgili bir açıklama yapacak mısınız?" sorusuna Başkan Uğur, "Pazartesi günü saat 17.00'de açıklama yapacağız, kararımızı açıklayacağız. O zaman kamuoyu kararımızı öğrenmiş olacak" yanıtını verdi. Başkan Uğur buna rağmen kararının hangi yönde olduğuna dair konuşmadı.
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