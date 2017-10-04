'İstifa etmiyorum' iddiasında yeni gelişme: Başkan açıklama yaptı

İstifası istenen başkanlar listesinde adı olduğu öne sürülen Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş önceki gün istifa ederken, Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur’la ilgili sıkıntı yaşandığı bildirildi. Uğur’un, “İstifa etmiyorum, istiyorsanız siz görevden alın” mesajı gönderdiği öne sürülüyor

AK Parti’de genel başkan yardımcılığı da yapan Uğur’un, ‘partiden istifa edip bağımsız olarak belediye başkanlığına devam etme’ kararı aldığı iddia edildi.



Bu arada kongre sürecinde göreve devam etmeyecek bazı il başkanlarının da istifalarının alınmasına devam ediliyor. Önceki gün Giresun, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale il başkanları istifa ettirildi.



BAŞKAN NASIL GÖREVDEN ALINIYOR?



Belediye başkanlarının hangi durumlarda görevden alınacağı 13 Temmuz 2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belirlenen esaslara göre yapılıyor.

Kanunun 44. maddesinde belediye başkanı,



Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun mahallin mülkî idare amiri tarafından belirlenmesi,



Seçilme yeterliğini kaybetmesi (1 yıl ve üzeri hapis cezası alması),



Görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya engellilik durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi,



Meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması hâllerinden birinin meydana gelmesi durumlarında İçişleri Bakanlığı’nın başvurusu üzerine Danıştay kararıyla görevden alınıyor. (Hürriyet)



Başkan'dan açıklama geldi



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, hakkında çıkan istifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, istifası istenen başkanlar listesinde adı olduğu haberi üzerine yazılı açıklama yaptı. Başkan Uğur, açıklamasında şunları kaydetti:



"Bazı basın yayın organlarında, istifamın istendiğine dair yayınlanan haberlerin gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur. AK Parti Sözcümüz Sayın Mahir Ünal'ın iki gün üst üste yaptığı açıklama ve yalanlamalara rağmen, söz konusu istifa haberlerinin ısrar ve inatla dolaşımda tutulmasındaki amacı kamuoyunun takdirine bırakıyorum. 'Ben istifa etmiyorum, siz görevden alın. Görevden alırsanız partiden istifa eder, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ederim' şeklindeki haberler ise tamamen masa başında uydurulmuş bir kurgudan ibarettir. Söz konusu haberleri yayınlayarak bir itibar suikastına imza atmaya çalışanlar hakkında yargı yoluna başvurduğumuzun ayrıca bilinmesini isterim. 17 yıldan bu yana AK Parti'mizin bütün kademelerinde görev yapan bir nefer olarak, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız kutlu yolculuğumuza ilk günkü aşk ve şevk ile devam ettiğimizi milletimize saygı ile duyuruyorum."