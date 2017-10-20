İstifası bekleniyordu bu açıklamayı yaptı!

İstifası beklenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yaptığı açıklamada, 'Görevimize devam ediyoruz' dedi

İstifası istenen isimler arasında yer aldığı öne sürülen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe, Bosna Hersek'ten İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapan Altepe, istifa iddialarıyla ilgili soruya "Ben o konuyla ilgili bir şey demedim. Herhangi bir şey diyecek durumum da yok. Biz işimize devam ediyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan dönüşü uçakta gazetecilerin "Ankara ve Balıkesir dışında sorunlu başka il var mı?" sorusuna "Bursa" yanıtı vermişti.