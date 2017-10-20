İstifası istenen başkanlarla ilgili Başbakan'dan açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, istifası istenen belediye başkanlarıyla ilgili "İnanıyorum arkadaşlarımız gereğini yapacaktır" dedi

İstifası istenen başkanlarla ilgili Başbakan'dan açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, istifası istenen belediye başkanları ile ilgili olarak, "İnanıyorum arkadaşlarımız gereğini yapacaktır" dedi.

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

"Terör örgütü ile işbirliği yapmanın ne kadar hazin bir sonuca götürdüğünü bu son fotoğraf göstermiştir. Görüntüler talihsizliktir. PKK teröristbaşının fotoğrafının orada sergileniyor olması talihsizliktir. ABD terör ile işbirliği yapmakla kalmıyor, Suriye'nin geleceğini de tehlikeye atıyor.

"ARKADAŞLARIMIZ GEREĞİNİ YAPACAK"

(İstifası istenen belediye başkanlarıyla ilgili) İnanıyorum arkadaşlarımız gereğini yapacaktır."

Etiketler; #binali yıldırım #istifa
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