'İstismarcısıyla evlenme...' düzenlemesine Bozdağ'dan açıklama

Meclis'i karıştıran düzenleme ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklama yaptı

'İstismarcısıyla evlenme' düzenlemesi Meclis'i karıştırdı. Milletvekillerinin tepki gösterdiği düzenleme ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklama yaptı.



Düzenlemenin tecavüzcüleri kapsamadığını belirten Bozdağ, sadece kocası tutuklu bulunan ve bu evlilikten çocukları bulunan aileleri kapsadığını söyledi.



TBMM Genel Kurulu'nda dün akşam görüşülen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile ilgili düzenleme tartışmalara neden oldu. Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Bozdağ, konunun bilerek çarpıtıldığını iddia etti.



Cinsel istismar suçu işleyenlerin söz konusu düzenlemeden yararlanamayacağını ileri süren Bakan, tecavüzcüsü ile evlenerek cezadan kurtulma imkanı getirilmediğini söyledi.



Düzenlemenin tehdit, hile, cebir ve iradeyi sakatlayarak cinsel istismar suçu işleyenleri kapsamadığını belirten Bozdağ, düzenlemenin sadece evlenmiş ancak yaş küçük olduğu için nikah yapamamış kişileri kapsayacağını söyledi. Bozdağ, "Düzenleme; sadece dışardaki kadının, içerdeki kocanın, bu evlilikten doğmuş çocukların ve ailelerin mağduriyetini gidermeye yöneliktir" şeklinde konuştu.





