İttifakla kaybedilen ilçeler geri alınabilir

Mart ayında gerçekleşecek olan yerel seçimlerde ittifak kararı alan CHP ve İYİ Parti arasında iller bazında aday belirleme çalışmaları başladı. 21 büyükşehirde işbirliği içine giren CHP ve İYİ Parti için İzmir'deki adayların kim olacağı sorulmaya başlandı.

Burcu Özkan - STK temsilcileri, 15 yıldan fazla süredir CHP'li başkanlar tarafından yönetilen İzmir'de, yerel seçimlere ittifaklarla gidilmesinin İzmir için iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyor. Yaklaşan seçimlerde CHP - İYİ Parti ittifakının İzmir için iyi olacağına dikkat çeken BASİFED Yönetim Kurulu Üyesi ve ESİAD Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanı Betül Elmasoğlu, "İYİ Parti ittifakıyla beraber belediyecilik anlamında da CHP'nin randıman alabileceğini düşünüyorum ama iki tarafın da İzmir için en iyi olabilecek aday üzerinde uzlaşması bu noktada çok önemli. Ayrıca bu ittifakın CHP'nin İzmir'de kaybettiği ilçeleri geri almasında da önemli olacak" dedi.

Sorun çözecek başkan

Yerel seçimlerde aday belirleme ve desteklemede CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifakın olumlu sonuçlar doğuracağını söyleyen Betül Elmasoğlu, "AKP ve MHP de bir önceki seçimlerde kendi ittifakını kurmuştu, bugükü CHP ve İYİ Parti ittifakı da gayet tabii olası ittifaktır. Demokrasinin olduğu bir toplumda ittifak da olacak elbette. Belirli bölge ve şehirlere baktığımızda CHP ve AKP ağırlıklı olarak değişiyor Türkiye geneli" diye konuştu.

Düşünceler farklı

İzmir için ittifak kararından sonra aday belirleme kararının beklemede olduğunu belirten Elmasoğlu, "Büyükşehir ve ilçelerde başkan adayları açıklanmadı. İzmir'i CHP'nin kalesi diye düşünürsek, seçimde ittifak ile de beraber CHP ağırlıklı bir seçim sonucu alınacağını düşünüyorum. Tabi daha önceki seçimlerde İzmir'de birkaç ilçe CHP'de kaybedildi, AKP almıştı. Bu seçimlerde ise adaylar ilçelerin tekrar kaybedilmemesi ve kazanılması için çok önemli. Bu seçim bir milletvekili seçiminden ziyade belediye seçimleri. O nedenle halk, "Kim hizmet edebilir, bu konuda kim tecrübelidir?" düşüncesinde olacak. Ege Bölgesi ve İzmir artık bu soruların cevabını arıyor. İzmir artık belediyecilik anlamında randıman almak istiyor. İzmir eskisi kadar rahat bir şehir değil. Fazlasıyla göç alıyor, konut yapılanmaları düzensiz, yollar yetmiyor ve trafik sorunları da bunun cabası. Dolayısıyla bu seçimlerde halkın beklentisi, ivedilikle İzmir'deki bu sorunları çözebilecek ve bu konuda tecrübe sahibi başkanlar olması yönünde" şeklinde konuştu.

İşbirliği ve uzlaşı içinde olurlarsa bu iş olur

"İYİ Parti ittifakıyla beraber belediyecilik anlamında da CHP'nin randıman alabileceğini düşünüyorum ama iki tarafın da İzmir için en iyi olabilecek aday üzerinde uzlaşması bu noktada çok önemli" diye konuşan Elmasoğlu, "İYİ Parti ya da CHP olsun, iki taraftan da gelecek adayın İzmirlilerce de kabul görebilecek biri olması şart. İzmir'in tanımadığı ithal adaylar geliyor biliyorsunuz, hiç hayatımızda görmediğimiz isimler olabiliyor ama İzmir halkı bu konuda yıllardan beri tutucu. Çünkü adayı önce benimsemek istiyor İzmirliler. İYİ Parti yeni kurulan bir parti olduğundan bir önceki seçimlerde pasif kalmıştı. Onun için şu anda İYİ Parti'nin fazlasıyla aday çıkarmaktan ziyade destekleyici politika yürüteceğini düşünüyorum. Belki de İzmir'e CHP ağırlıklı bir adayın gelmesi gereklidir. Bu konuda da iki partinin işbirliği ve uzlaşı içinde olması şart" ifadelerini kullandı.

Uyumlu çalışma şart

Aday belirlemede ittifakların uyum içinde çalışmasının önemine değinen Elmasoğlu, ilçelerde, büyükşehir ile beraber hareket ediliyor. Yatırım ve projeleri de beraber değerlendiriyorlar. Dolayısıyla İYİ Parti'nin ittifakında zıtlığa düşülmemesi burada son derece önem arz ediyor. Bu ittifak İzmir'in kaybettiği illeri geri almasında da önemli olacaktır diye düşünüyorum. AKP'nin aldığı ve CHP'nin elinde tutamadığı bazı ilçeleri geri kazanmada önemli bir adım olacaktır bu ittifak" dedi.

İttifak genişletilmeli

Ekoloji avukatı ve Yeşil Sol Parti Kurucusu Arif Ali Cangı ise CHP - İYİ Parti ittifakını şu sözlerle değerlendirdi: "CHP-İYİ Parti ittifakı demokrasi paydasında buluşmak üzerine kurulduysa önemsenmesi gerekiyor. Zira Türkiye'nin şu anki en önemli sorunu, demokrasiden iyice uzaklaşması. Dikta yönetimine giden bir otoriterleşme yaşıyoruz. Yerel seçimler için hazırlık yaparken bu anlamda iktidarın frenlenmesi, gidişatın demokrasiye evrilmesinin atlanmaması gerekiyor. Türkiye'nin çok önemli sorunları var, demokrasiden uzaklaşması sorunları daha da derinleştiriyor. O nedenle, demokratik siyasete can suyu verecek buluşmalara ihtiyaç var. Ancak bunun sadece CHP-İYİ Parti ittifakı ile sağlanması mümkün değil, sadece iki partini ve hatta buna Saadet Partisi'nin de katılması ile oluşturulan ittifakın eksik bir ittifak olduğu 24 Haziran seçimlerinde yaşayarak gördük. O zaman yapılması gereken demokrasi ittifakı, buna demokrasi paydasında buluşan meclis içinden olsun, dışından olsun bütün siyasi partilerin katılmasını sağlamak gerekiyor. Bu anlamda HDP'nin ittifak dışında tutulması kabul edilemez."

Demokrasi platformu

Farklı partilerin de bu ittifakta olması gerektiğine vurgu yapan Cangı, "Demokrasi derdi olan sendikalar, inanç grupları, ekoloji hareketleri, kadın hareketleri gibi toplumsal hareketlerin, sivil toplum kuruluşlarının, demokratik kitle örgütlerinin de katılmasıyla açık bir "demokrasi için platform" oluşturulmalı. Bugün en acil siyasal ve toplumsal görev; rejimin olağanlaşması, hak ve özgürlüklerin, hukuk güvenliğinin sağlanacağı demokratikleşme yoluna giren bir Türkiye'yi inşa etmektir. Onun için herkesin, herkesimin farklılıklarını koruyarak, demokrasi paydasında buluşmak tarihi bir sorumluluğudur" dedi.

Bütün muhalefet güçleri birleşsin

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir Şube Başkanvekili Melih Yalçın da ittifakın iki parti arasında kalmamasına vurgu yaparak, "Şu an ülkede 'Cumhur İttifakı' diye adlandırılan iktidar partisi ve MHP'nin yapmış olduğu bir ittifak var. Bu ittifak sonucunda da ülke bir tek adam rejimi altında yönetilyor. Biz Türkiye'deki bütün muhalefet güçlerinin bu konuda işbirliği yapmasından yanayız. Bunun CHP ve İYİ Parti ölçeğinde yapılması ise bu konuda eksik kalır. Bütün demokrasi güçlerinin demokrasi cephesinde, bu baskı rejimine karşı iş birliği yapması taraftarıyız. Bizim görüşümüz bu. Adlandırmak gerekirse Cumhur İttifakı dışındaki tüm partilerin ittifak içine girmesi gerekir. Meclis bakımından bakıldığında, HDP ve Saadet Partisi de dahil edilmeli" dedi.