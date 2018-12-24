İYİ Parti 15 ilde adayını belirledi

İYİ Parti, 5'i büyükşehir 15 ilde daha belediye başkan adayını belirledi. 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için aday tespit çalışmaları sürüyor.

İYİ Parti 15 ilde adayını belirledi
24 Aralık 2018 Pazartesi 13:42

Bazı illerde belirlenen adayların isimleri şöyle:

Mersin Büyükşehir: Burhanettin Kocamaz, Balıkesir Büyükşehir: İsmail Ok, Trabzon Büyükşehir: Atakan Aksoy, Denizli Büyükşehir: Ümit Bahtiyar, Erzurum Büyükşehir: Mahmut Uykusuz, Elazığ: Ali Şekerdağ, Afyonkarahisar: Mahmut Koçak, Isparta: Gökmen Gökmenoğlu, Çankırı: Raif Oktay, Nevşehir: Mehmet Özkan, Niğde: Mümin İnan, Kars: Settar Kaya, Kırıkkale: Mahir Yılmaz,  Uşak: Muhammet Gür, Osmaniye: Davut Çuhadar.

Etiketler; #aday #31 mart #iyi parti
Önceki Haber
Mansur Yavaş: Bir dönem için adayım
Sonraki Haber
AK Parti'li Hamza Dağ: Kocaoğlu, Yüksel'i istiyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.