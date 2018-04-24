İYİ Parti adayını resmen açıkladı

İYİ Parti Genel İdare Kurulu, cumhurbaşkanı adayını kesin olarak belirledi.İYİ Parti Genel İdare Kurulu, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak Meral Akşener'i gösterme kararı aldı

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun amcası olan eski Bakan Salim Ensarioğlu, İYİ Parti’ye katıldığını açıkladı

İYİ PARTİ GİK’TEN ÖNEMLİ KARARLAR

Meral Akşener, Başkanlık Divanı'nın teklifiyle, Genel İdare Kurulu tarafından İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi. Karar oy birliğiyle alındı.

Genel seçimlerde milletvekillerinin belirlenmesine ilişkin merkez yoklaması yapılacak.

Bunun için 6 kişilik komisyon kurulacak, komisyon üyelerini genel başkan seçecek.

Milletvekilliği aday adalığı için 5 bin liralık başvuru ücreti belirlendi.

Gençler ve kadınlar 2 bin 500 lira, gaziler ise ücretsiz olarak başvurabilecek.