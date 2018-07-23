İYİ Parti Akşener'i ikna etmek için İstanbul'da toplanıyor

İYİ Parti genel başkanlığını bırakma kararı alan Meral Akşener’i vazgeçirmek için partinin Türkiye çapındaki bütün örgütler İstanbul’a gidiyor. “Partimizin kurucusu ve genel başkanımız Meral Akşener’i vazgeçirmek ve kurultayda yeniden aday olmaya ikna etmek için İstanbul’a gideceğiz” diyen İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç, “İzmir il teşkilatı olarak her şeyi yapacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Partimizin kurucusu ve lideri Akşener’dir” dedi

Ali Budak- Meral Akşener kurucu lideri olduğu İYİ Parti’nin Afyonkarahisar’da düzenlediği çalıştayın kapanışında bir ay içinde olağanüstü kongreye gidileceğini ve genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı. Akşener’in çalıştayda seçim sonucuna ilişkin ağır eleştiriler yapılması nedeniyle istifa ettiği konuşuluyordu. İYİ Parti genel başkanlığını bırakma kararı alan Meral Akşener’i vazgeçirmek için ise partinin İstanbul ilçe örgütleri evinin önünde gece oturma eylemi başlatmıştı. Partinin Türkiye çapındaki bütün il ve ilçe örgütlerinin İstanbul’a gideceğini söyleyen İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç, “Liderimiz Akşeneri’i ikna etmek için gereken her şeyi yapacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın” dedi.

“Partimizin kurucusu ve lideri Akşener’dir”

Kurucu lideri olduğu İYİ Parti’nin Afyonkarahisar’da düzenlediği çalıştayın kapanışında bir ay içinde olağanüstü kongreye gidileceğini ve genel başkanlığa aday olmayacağını belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akeşener’i ikna etmek için gerekli çalışmalara başladıklarını ifade eden İyi Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç, “Bugün bütün ilçe başkanlarımızla ve kurultay delegelerimizle görüşüp, gerekli açıklamayı yapacağım. Akşam da İstanbul’da kendisini ikna etmek için yola çıkacağız. İstanbul’daki toplantıya gideceğim ancak ilçe başkanlarıyla olan toplantımızda İstanbul’a otobüsle gitme kararı da çıkabilir. Duruma göre basına da bilgilendirme yapacağız. Genel Başkanımız Meral Akşener’i yeniden aday olmaya ikna etmek adına İzmir il teşkilatı olarak her şeyi yapacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Partimizin kurucusu ve lideri Akşener’dir” ifadelerini kullandı.

Akşener dışında kimse olamaz

Yeni kurulan bir parti olarak tabanın durumdan etkilenmemesi için gerekli çalışmaları da yapacaklarını belirten Ükünç, sözlerini şöyle tamamladı: Partimizi genel başkanımız Meral Akşener kurdu. Milyonlarca insanımız da partinin lideri Akşener’e inandığı ve güvendiği için partimize oy verdi. Tabi ki liderimizin geri dönmemesi teşkilatımızda sıkıntı yaratır. Bu gerçek. Ancak biz liderimiz Meral Akşener’in yeniden aday olmaması ihtimalini düşünmüyoruz bile. Kendisi aday olmazsa yerine başka birinin adaylığı konusunda düşüncemiz dahi olamaz. Sayın Meral Akşener’i ikna etmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Partimizin bütün kurultay delegelerinin de liderimiz Akşener’i tek aday olarak göstereceğinden eminim. Akşener’in aday olmama ihitmaliyle ilgili bir düşüncemiz yok. Partimiz bütün teşkilatıyla ve bize oy veren vatandaşlarımızın desteğiyle liderimizi ikna edeceğimizden eminiz. Bundan başka bir şey düşünmeye gerek dahi yoktur.