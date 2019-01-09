İYİ Parti Buca İlçe Başkanı Torun: Buca, %99.9 İYİ Parti'de

İYİ Parti Buca İlçe Başkanı Gamze Bilgen Torun, iki partinin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için yaptığı iş birliği kapsamında, çok yüksek olasılıkla Buca'da CHP'nin İYİ Parti'nin adayını destekleyeceğini söyledi.

Burcu Özkan - Yerel seçimler yaklaşırken, İzmir'deki yarış için de durum netleşmeye başlıyor. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP ile iş birliği yapan AK Parti, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Nihat Zeybekci'yi aday gösterdikten sonra İzmir'in tüm ilçeleri için de adaylarını açıkladı. Buna göre Buca'da Cumhur İttifakı adına AK Parti'li Mustafa Arslan yarışacak.

Türkiye genelinde iş birliği için görüşmelerini sürdüren CHP ile İYİ Parti için ise İzmir'deki durum hâlâ net değil. İYİ Parti, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'nn belirleyeceği adayı destekleyeceğini ilan etti. Ancak ilçeler için durumun ne olacağı belirsizliğini koruyor. Durum netleşmeyince de birçok söylenti ve kulis bilgisi ortada dolaşıyor. Bu söylentilerden biri de ittifak kapsamında CHP'nin Buca'da İYİ Parti rozeti taşıyan adayı destekleyeceği. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İYİ Parti Buca İlçe Başkanı Gamze Bilgen Torun da bu iddiayı doğruladı. Torun, Buca'da, iş birliği kapsamında yüzde 99.9 İYİ Parti'nin adayıyla seçime girileceğini söyledi.

Torun'un açıklamaları şöyle:

Eşit mesafedeyim

"Yerel seçim için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ben, İlçe Başkanı olarak İl Başkanımız ve Genel Merkezimiz ile temas halindeyim, istişarelerimiz sürüyor. Şunu söyleyebilirim; yüzde 99.9 burası İYİ Parti'ye verilecek. Her aday adayına da eşit mesafedeyiz. CHP'li İsmail Bekiroğlu ve Zeki Karaoğlu partimize geldi. Onların yanı sıra birkaç aday adayı daha partimize uğradılar. Bunlar nezaket ziyaretiydi. CHP'nin aday adayı olan görüştüğümüz başka isimler de var ama adları bende saklı. Nihai sonuç önümüzdeki günlerde çıkacak."