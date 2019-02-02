İYİ Parti-CHP ittifakı buluştu

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ile CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, ilçe örgütü ile birlikte, seçimde birlikte ittifak yapacakları İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti

İyi Parti İlçe Başkanı Hasan Yıldız ve ilçe yöneticileri tarafından kapıda karşılanan Başkan Selvitopu, Ali İhsan Yıldız daha sonra parti binasına geçerek partililerle bir araya geldi. Çok sayıda katılımın olduğu toplantıda partililer Başkan Selvitopu ve ilçe başkanlarına sevgi gösterisinde bulundu.

Partililere seslenen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bu meselenin vatan meselesi olduğunu belirterek “Bizim hepimizin görevi bu ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ilelebet yaşatacak çalışmaları gerçekleştirmektir. Hangi görevde olursak olalım. Temel görevimizi asla unutmamalıyız” diye konuştu.

Tam bir demokrasi destanı olur

Ülkemizde yerel seçimler öncesi ittifak olduğunu hatırlatan Selvitopu “Yeni bir siyasal anlayışla ve bakışla ülkemizin değerlerini yaşatmaya ilerletmeye çalışıyoruz. Partimizin üst düzeyi bunları gerçekleştirdi. Ben inanıyorum ki önümüzdeki seçimlerde Karabağlar’da hep birlikte iyi bir sonuç alacağımızdan hiçbir kuşkumuz yok. Hele böyle bir birlikteliği alanlarda da yaşarsak tam bir destan yazarız. Bunun adı demokrasi destanı olur. Bu süreçte de hep birlikte olacağız. Biz 500 bin insana aynı gözle bakıyoruz. Oy versin vermesin, desteklesin, desteklemesin bakışımız aynıdır. 5 yılda aynı anlayışla çalıştık bunu pekiştirerek el ele kol kola devam edeceğiz Bunu Karabağlar’da başaracağız” dedi.

Bizim Başkan adayımızda Muhittin Selvitopu’dur

İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Yıldız ise CHP ile önceki seçimde sürekli istişare içerisinde olduklarını hatırlatarak, “Bu seçimde daha fazla birlikte olacağız. Birbirimize yardımcı olacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde de, genel seçimlerde de bu işbirliğinin devam etmesini diliyorum. Bizler İYİ Parti seçime giriyor gibi bu seçimde çalışacağız. Belediye Başkanımız Muhittin Selvitopu bizim de adayımızdır. Hiçbir aksaklığa ve tembelliğe meydan vermeden aynen bizim adayımız Muhittin Selvitopu olarak çalışıp, uğraşarak bu seçimi kazanacağız” dedi.

Ortak akılla başarıya ulaşacağız

Cumhuriyet Halk Partisi Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız ise İYİ Parti ve CHP'nin bu birlikteliği bir demokrasi şölenine çevirebildiği için partililere teşekkür ederek, “Bizler de Karabağlar’da sizlerle beraber sandıklarda, alanlarda, Karabağlar’daki insanların yaşam kalitesini yükseltecek ortak akılla hareket ederek başaracağımıza inanıyorum. 31 Mart sonrası güzel bir bahar yaşayacağız. Bunu da 'Derman belediyeciliği'yle yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Selvitopu, İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Yıldız’a teşekkür ederek çiçek verdi.