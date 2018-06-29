İYİ Parti'de şok: Siyaseti bırakıyor!

İYİ Parti'de şok bir olay yaşandı. Parti kurucuları arasında yer alan isim siyaseti bırakma kararı aldı

İYİ Parti'de şok: Siyaseti bırakıyor!
29 Haziran 2018 Cuma 10:16

İYİ Parti'deki bir isimden şaşırtan bir karar geldi. Partinin kurucuları arasında yer alan ve partinin İzmir teşkilat yapılanmasını sağlayan Yıldırım Ulupınar, aktif siyaseti bırakma kararı aldığını duyurdu.

İzmir İl Başkanı iken görevinden istifa eden ve İzmir birinci bölge ikinci sıradan aday olan Ulupınar, partisinin her iki bölgede de birer milletvekili çıkarması nedeniyle seçilemedi. Daha önceleri DYP ve AK Parti'de görev yapan Ulupınar, aktif siyaseti bırakma kararı aldığını duyurdu. Ulupınar bu kararını parti genel başkanı Meral Akşener'le de paylaşacağını duyurdu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #iyi parti #yıldırım ulupınar #izmir
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