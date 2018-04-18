İYİ Parti'den açıklama: Seçime katılma konusunda hukuki engelimiz yok

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Partimizin seçime katılmanın tüm hukuki şartlarını yerine getirdiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına geçmiştir. Yani en yüksek yargı organınca tescillidir. Hiçbir güç İYİ Parti'nin seçimlere girmesini engelleyemez, engellemeyecektir." dedi

İYİ Parti'den açıklama: Seçime katılma konusunda hukuki engelimiz yok
18 Nisan 2018 Çarşamba 15:40

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, partisinin İstanbul il başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısını "danışıklı dövüş" olarak gördüklerini belirtti.

"Biliyorlar ki 3 Kasım 2019'da normal bir seçim yaparlarsa dolar 7, avro 8,5, benzin 8,5, mazot 8 lira olacaktır ve ekonomi dipsiz bir çakılışa geçecektir." diyen Çıray, seçimlerin erkene alınmasından mutluluk duyacaklarını söyledi.

Erken seçim talebine ilişkin, "Bu bir takdiri ilahidir, iyiliğin önünü açıyorlar." ifadesini kullanan Çıray, "Emin olun bu açıklamayı duyduktan sonra muhtemelen sayın genel başkanımız iki rekat şükür namazı kılmıştır." dedi.

Çıray, İYİ Parti'nin erken seçimlere katılacağı gerçeğinin bulandırılmasına asla müsamaha göstermeyeceklerini anlattı.

Partilerinin seçime katılmasının önünde hukuki bir engel bulunmadığını dile getiren Çıray, "Partimizin seçime katılmanın tüm hukuki şartlarını yerine getirdiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına geçmiştir. Yani en yüksek yargı organınca tescillidir. Hiçbir güç İYİ Parti'nin seçimlere girmesini engelleyemez, engellemeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çıray, partilerinin varlığı dolayısıyla bugün seçimlerin konuşulduğunu savundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #iyi parti #aytun çıray
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