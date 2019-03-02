İYİ Parti'den Batur'a tam destek

CHP Konak Belediye Başkan adayı Abdül Batur, 31 Mart yerel seçimleri çalışmaları kapsamında Millet İttifakı ortağı olan İYİ Parti'nin Konak ilçe ve il yönetimlerine bir teşekkür ziyaretinde bulundu. Batur, İYİ Parti Konak İlçe ve İzmir İl başkanlıklarına, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşcu, CHP Konak ilçe yönetiminin de katılımı ile bir teşekkür ziyarette bulundu.

İlk ziyareti İYİ Parti Konak İlçe Başkanlığı'na düzenleyen Batur, "Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Zaten CHP Konak ilçe başkanlığı da yan komşu" dedi. Batur "İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, İYİ Parti Konak ilçe yönetimine çok teşekkür ediyorum. Dayanışma ve birlikteliğin güzel bir örneğini gösteriyoruz İzmir'de. İzmir'de zaten Konak İlçe başkanlıklarımız yan yana, İzmir İYİ Parti il binamız ve Merkez seçim büromuz yan yana. Bu yan yana ve omuz omuza olan duruşlarının devamını diliyorum. Bugün gerçekleştirdiğimiz teşekkür ziyaretinde süreç içinde sizlerin çok yardımsever ve dayanışma içinde olduğunuzu gördük. Bu da bize güç verdi. Ben CHP'li bir belediye başkan adayıyım ama aynı zamanda İYİ partinin de belediye Başkanı adayıyım. Beni bu şekilde görün ve birbirimize destek olalım birlikte başaracağız. Sizin desteğiniz bizim için çok önemli. Bugüne kadar vermiş olduğu destekten dolayı İYİ Parti Konak İlçe başkanımız sayın Coşkun Tatar'a çok teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bu işi başaracağımıza olan inancım tamdır. En az %65 oy hedefimize ulaşmak için var gücünüzle çalışmanızı istiyorum. Bu sürecin başından bu yana bana olan desteğiniz için teşekkür ederim. Birlikte çok güzel işler başaracağız." dedi.

Desteğimiz ve gönlümüz sizinle

İkinci teşekkür ziyaretini İYİ Parti İl Başkanlığı'na düzenleyen Batur, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve yönetimi tarafından çok sıcak bir şekilde karşılandı. Ziyarette konuşma yapan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, "Kıymetli ağabeyim, Abdül Batur'un ziyaretinden son derece memnun olduk, şeref duyduk. Desteğimizde gönlümüzde sizinle" dedi. Kırkpınar, "Konak'ın belediye başkanı adayı, CHP ve İYİ partinin Konak belediye Başkan adayı. Her şeyimiz sizinle. Ben Abdül Batura abi derim 1995'den bu yana süre gelen bir dostluğumuz vardır. Çok kıymet verdiğim, çok sevdiğim, duruşuyla, tavrıyla, siyasete bakışıyla, milletle kucaklaşmasıyla çok farklı bir insandır. Farklı siyasi partilerde olsak da aslolan insanın kendisidir. Niyetimiz İYİ Parti ve CHP iş birliği ve ortak çalışması ilçelerde otuza sıfır yapmaktır. Otuz artı büyükşehir yapmak tek amacımızdır. İnşallah bunu görürüz. Önemli olan inanmaktır. Biz inandık" dedi.