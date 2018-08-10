İYİ Parti'den diğer partilere sürpriz çağrı!

Dövizdeki artış sürmesi ve ekonomik göstergelerin bozulması siyasi partileri de harekete geçirdi. İYİ Parti sürpriz bir açıklama yaparak ekonomik verilerin düzeltilmesine yönelik siyasi partilerin katılacağı işbirliği teklif etti

İYİ Parti'den diğer partilere sürpriz çağrı!
10 Ağustos 2018 Cuma 14:48

İYİ Parti bu amaçla hükümetten siyasi partilerin ekonomi kurmaylarının da katılacağı geniş kapsamlı bir toplantı düzenlenmesini istedi. İYİ Parti'nin resmi Twitter adresinden yapılan çağrıda, “Türk Lirası'nın değer kaybına sebep olan kararlar alınırken birlikte değildik ama çözüm için bir araya gelebiliriz. Hükümetten, siyasi partilerin ekonomi kurmayları ile geniş katılımlı bir toplantı talep ediyoruz” denildi.

Etiketler; #iyi parti #ekonomi
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