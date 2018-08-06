İYİ Parti'den istifalara ilk tepki

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, üç kurucu üyenin istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Gerekçelerindeki siyasi parti tarifi İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına uymuyor" dedi

İYİ Parti'de kurucu üyeler Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu'nun istifalarının ardından parti içinden ilk açıklama geldi.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, istifalar üzerine yaptığı açıklamada, "Hayatın her alanında olduğu gibi, siyasette de istifa tek taraflı bir tasarruftur. Siyaset, 'insan kazanma' sanatı olmakla birlikte, vicdanı da olan bir kurumdur.

"GEREKÇELERİNDEKİ SİYASİ PARTİ TARİFİ..."

Sayın Bor, Sayın Halaçoğlu ve Sayın Yeniçeri'nin istifa kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Ancak, gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz. Kararlarının kendileri için hayırlı olmasını dileriz" dedi.

İSTİFA GEREKÇESİ NEYDİ?

İstifa kararının ardından ortak basın toplantısında konuşan Halaçoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Sergilenen tavırlar Kurultay'da bir şekilde değişimin olmayacağını göstermektedir. Ben veya bir kişi üzerine oturan bir siyasi harekete karşı verdiğimiz mücadelenin aynının tekrarlandığını görmek bizi son derece üzmüştür. Bu sebeple böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağına karar vermiş bulunuyoruz ve gerek partideki tüm görevlerimizden, gerekse İYİ Parti'den istifa ediyoruz."