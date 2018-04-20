İYİ Parti'den sert açıklama: Planlarınız bozulacak!

İYİ Parti'nin erken seçime giremeyeceğine yönelik açıklamalara İYİ Parti Genel Başkanı Koray Aydın'dan yanıt geldi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, erken seçime yönelik açıklamalarda bulundu. Aydın'ın açıklaması şu şekilde:

Türkiye garip bir süreçten geçiyor. Son birkaç gündür yaşadıklarımız Türkiye’nin demokrasi rayından ne kadar uzaklaştığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yılların birikimiyle ve büyük bedeller ödenerek kazanılan demokrasimiz iktidar sahipleri ve ortaklarının korkularına kurban edilmek isteniyor.

İktidar sözcüleri ve yandaş basın İYİ Parti’nin olmadığı bir seçim sürecine Türkiye’yi alıştırmak istiyorlar. Kimi “kendi eksikliklerini bize fatura etmesinler” diyor, kimileri “onlar da partilerini daha önce kursalardı” diyerek bilinçaltını dışa vuruyor. İYİ Parti’yi haksız ve hukuksuz bir şekilde engellemek istiyorlar.

İYİ PARTİ SEÇİME KATILMAK İÇİN BÜTÜN ŞARTLARI TAMAMLAMIŞTIR

Onlar da gayet iyi biliyor ki İYİ Parti seçime girmek için bütün eksiklerini tamamlamıştır.

İYİ Parti, 10 Aralık 2017 tarihinde Siyasi Partiler Kanunu’nun 36. ve Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 14. Maddesinin 4. fıkrasında belirtilen büyük kongresini yapmıştır.

İYİ Parti seçimden 6 ay öncesinde yani 24 Aralık 2017 itibariyle kanunun öngördüğü sayıdan daha fazla il ve ilçe teşkilatını kurmuştur.

Herkes gibi onlar da biliyor ki İYİ Parti’nin seçime katılmak için önünde hiçbir engel yoktur. Tek engel iktidarın ve onun küçük ortağının korkuları, planları ve tezgâhlarıdır.

Onlara seslenmek istiyorum: Korkularınız beyhudedir, planlarınız bozulacak, tezgâhlarınız boşa çıkacak, İYİ Parti bu seçime her hal ve şartta katılacaktır.

Buradan iktidara seslenmek istiyorum: İktidardan düşme korkunuza ve iktidar hırsınıza Türk demokrasisini kurban etmeye hakkınız yoktur.

İYİ PARTİ’YE “SANDIK DARBESİ” YAPMAK İSTEYENLER BEDELİNİ AĞIR ÖDECEYECEKTİR

Koalisyon ortağınız ve YSK ile İYİ Parti’nin seçimlere katılmaması için önceden hazırladığınız danışıklı bir planınız varsa, bunun hesabını millet sandıkta soracaktır.

Plan, seçim tarihini öne çekip, muhalefeti hazırlıksız yakalamak, devlet imkânlarını acımasızca kullanıp, iktidarın en büyük alternatifi İYİ Parti’yi saf dışı etmekse, bu plan tutmayacaktır

Plan, seçim kararı alındıktan sonra, uyum yasalarını çıkarıp, her seferinde topu daha önce şaibeli kararlara imza atan YSK’ya atmak ise bu plan baştan sona şaibelidir.

Plan, “maç başladıktan sonra kuralları değiştirmek” gibi hilelere başvurmak, “biz yapmadık YSK yaptı” gibi düzenbazlıklara başvurmak ise millet bu tuzağı hazırlayanların başına geçirecektir.

Plan, milletin iradesine “sandık darbesi” yapmak ise millet bu plan sahiplerine sandıkta çok ağır bir darbe vuracaktır.

16 Nisan referandumunda “mühürsüz zarf ve oy pusulası kararı” ile kanunu açıkça çiğneyip suç işleyen Yüksek Seçim Kurulu yeni bir şaibeye imza atarsa, bu kez yaptıkları yanına kar kalmayacak, bunun bedelini millet, tarih ve hukuk önünde çok ağır bir şekilde ödeyecektir.

İYİ PARTİ AYAKLAR ALTINA ALINAN DEMOKRASİYİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAKTIR

Bütün bu tartışmaların ötesinde liderimiz Sayın Meral Akşener yüzbinlerin imzasıyla Cumhurbaşkanlığına aday olacak ve kazanacak, İYİ Parti de seçimlere katılarak parlamentoda en güçlü şekilde temsil edilecektir.

Türkiye sağlıklı, tartışmasız ve dünyaya örnek olacak bir demokratik olgunlukla bu seçime gitmelidir.

İYİ Parti kendisi için değil, birkaç kişiyi Milletvekili yapmak için değil, ülkeyi içine yuvarlandığı kısır döngüden, bunalımdan, huzursuzluktan ve umutsuzluktan kurtarmak için bu seçime mutlaka girecektir.

Açıkça vadediyoruz: İYİ Parti, örselenen, yıpratılan ve ayaklar altına alınan Türk demokrasisini yeniden ayağa kaldıracak hiçbir ayrım gözetmeden herkesin özgürce yaşayacağı bir Türkiye inşa edecektir.