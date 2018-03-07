İYİ Parti Karşıyaka İlçe Başkanı: Yamanlar'a çöp tesisi yaptırmayacağız

İzmirlinin şu ya da bu partiye oy vermediğini her zaman yaşam tarzına oy verdiğini söyleyen İyi Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Mehmet Yıldırım, 'Karşıyaka'nın hiçbir şeyi yok. Bir meydanı ya da stadı yok. Devlet hastanesi yok. Hastane yıkılırken de ses çıkaran yerli bir belediye başkanı da yoktu. Karşıyaka'nın içinden yetişen bir başkanı yok. Çünkü hepsi atamayla geliyor. Bunları bitirmek ve Karşıyaka'ya İyi gelmek için yola çıktık' dedi

Ali Budak-

Derdimiz Cumhuriyet

'İyi Parti'nin Karşıyaka seçmenine en önemli vaadinin 'yerli ve milli' belediye başkanı olması' diyen Yıldırım, şöyle konuştu: Bugünlerde bu kelime çok moda oldu. Ama bu da bir gerçek. Önem verdiğimiz şey yerli yöneticilerin olması. 26 milletvekili var ama Karşıyakalı vekil sayısı bir elin parmağı kadar değil. Belediye başkanımız Karşıyakalı değil. Meclis üyelerimizde bile bir elin parmağı kadar Karşıyakalı yok. İyi Parti'nin çıkışı ihtiyaçtan hasıl oldu. 15 yıldır insanlarda dertler birikti. İçerideki ve dışarıdaki politikaların yanlışlıklarından insanlarımız usandı. Ama çaresizdi. 16 Nisan Referandumu ise bu iş için milat oldu. Son noktanın dışa vurumu da İyi Parti oldu. İyi Parti aslında bir parti değil. Tamamen insanların ihtiyacından doğan bir halk hareketi. Sağ, sol farketmeden Atatürk ve milli değerlerin etrafında birleşmiş bir halk hareketidir. Bizim keskin ideolojilerimiz yok. Laik, demokratik cumhuriyete inanan, Atatürk ilke ve inkilaplarına sonuna kadar bağlı ve cumhuriyetin devamlılığı için mücadele ediyoruz. Bizim derdimiz cumhuriyetin ilelebete kadar devam etmesini sağlamak. Derdimiz bu. İyi Parti toplumdaki umutsuzluğun ışığı oldu. Meral Akşener ve arkadaşlarının da yaktığı mumla bütün ülkeyi aydınlanmak için çalışıyoruz. Aydınlatacağımıza da inanıyoruz.

Yamanlar'a çöp tesisi yaptırmayacağız

Yamanlar Dağı'na çöp tesisi yapılmasını istemediklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: İstemiyoruz kardeşim. Başka ilçe yok mu? Yamanlar suyunun kaynak noktası, kuzey ormanlarının başlangıcı, içinde yılkı atlarının dolaştığı cennet görünümlü vadiye niye çöp tesisi yapıyorsun. O suyu susuzlaştırıp, çöp tesisi yapacaklarını söylüyorlar. Neden susuzlaştırıyorsunuz? İzmir'in 3 büyük kaynak suyu var. Birini kurutmak istiyor. Bu akıllı bir şey mi? Bu kadar absürt bir şey olamaz. İşi de Ankara'dan Osman Gökçek'in ortağı olan bir firma yapacak. Orada yaptırmayacağız. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Kocaoğlu, orayı yapmadan emekli olmayacağını söyledi. Ne yani orası emekli ikramiyen mi olacak? Nedir orayı önemli kılan? Yamanlar Dağı dünyadaki 2 açık volkanik konikten biridir. Biri Amerika'da ve milli park. Burada volkanın oluşumunu görüyorsunuz. Jelolji mühendislerinin inceleme alanı olacak ve milli park olacak yere çöp tesisi yapmak isteniyor. Böyle vizyonsuzluk olmaz. Meltem rüzgarının İzmir'e girdiği yerdir orası. Oraya yapılırsa yakılan çöpün kokusu Balçova'ya kadar gelecek. Orayı dahi etkileyecek. Kocaoğlu, İzmir'e yapılacak olan o çöp tesisiyle İzmir'in yanağına ben koyduracağını söylüyor. Madem öyle merkeze yapılsın ve bütün İzmir görsün. O kadar güzel olacak ise neden dağın başına yapıyorsun?

Anıtla birlikte şehrin hafızası da yıkıldı

Karşıyaka'da herhangi bir yatırım olmadığını ve İzmir'in genelinde de işsizliğe yönelik bir çalışma yapılamdığını söyleyen Yıldırım, 'Karşıyaka'da yapılan yıkılıyor ve yeniden yapılıyor. Başka da bir şey yapılmıyor. 27 metre anıtımız vardı yıktık ve 34 metre olarak yeniden yapacağız. 7 milyon lira ihale yapıldı, çevre düzenlemesi ve deniz dolgusu derken 10 milyonu geçti. Denizden 12 dönüm yer dolduruldu. Denizi küçültmenin ya da kıyı şeridini bozmanın anlamı ne? Karşıyaka'nın böyle atıl ya da birikmiş bir parası mı vardı da oraya gömdü. Yoktu. 40 milyon lira İller Bankası kefaletiyle borç alındı ve böyle işlere de harcanıyor. Madem böyle bir borç aldın, proje geliştir ve işsizlik azalsın. Mesela, Kuzey İzmir'in hal binasını yap. Gitmesin Buca'ya kimse. Oradaki anıt şehrin tarihiydi. Anıtla birlikte şehrin hafızası da yıkıldı. Bu kadar duyarsız, absürt işlerle uğraşıyorlar ki!' diye konuştu.

'Karşıyaka'nın hiçbir şeyi yok'

'Karşıyaka'nın hiçbir şeyi yok' diyen Yıldırım, sözlerini şöyla tamamladı: Bir meydanı bile yok. Stadımız yok. O stad olsa Karşıyakalının toplanma, eğlenme, konser, ya da çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapabileceği bir yeri de olacak. Bunların yanında Karşıyaka Spor Kulübü'ne ek gelir olacak. Oraya stat projesi 1939 imar planlarında var. Karşıyaka'da otel bile yok. Karşıyaka'da devlet hastanesi yok. Hastane yıkılırken de ses çıkaran belediye başkanı yoktu. Hastane yıkıldı ama 2016 planına alındığı söylendi ama hala herhangi bir şey başlamadı. Karşıyaka'nın hiçbir şeyi yok. Çünkü Karşıyaka'nın yerli bir başkanı yok. Karşıka'nın içinden yetişen, sorunlarını bilen başkanı yok. Çünkü hepsi atamayla geliyor. AKP-CHP tahtarevalle siyaseti yapıyor. AKP, 80 vilayeti alıyor ve 1 vilayeti CHP'ye bırakıyor. CHP, salıdan salıya siyaset yapıyor. Böyle siyaset olmaz. Ülke kaos içinde. İşte İyi Parti buna iyi gelecek. İyi Parti, bu insanlara umut oldu. Yoksa AKP, MHP ve CHP elinde mahvolup gidecekti. Karşıyaka 'nın yerli ve sorunalarını bilen bir başkana ihtiyacı olduğunu ve o nedenle başkanlığa aday olduğunu belirten İyi Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Mehmet Yıldırım , 'İzmirli şu ya da bu partiye oy vermez. Her zaman yaşam tarzına saygı gösterene oy verir. Geçmişte de bunun örneklerini çok yaşadık. İzmir, Demokrat Parti zihninin de doğduğu yer. Adnan Menderes doğma büyüme Karşıyakalıdır. 1960 darbesi sonrası da Adalet Parti İzmir'de iktidar oldu. Osman Kibar efsane belediye başkanlarından biridir. 12 Eylül Darbesi'nden sonra da Burhan Özfatura dönemi yaşandı. Yani İzmirli, sağ ya da sol diye ayrım yapmaz. Yaşam tarzına kim müdahale etmezse, hizmeti kim yaparsa ona oy verir. Yoksa İzmir şunun kalesi bunun tepesi değildir. İzmir, laik demokratik cumhuriyete inanır. Yeter ki adayların söylemleri ve projeleri sağlam olsun' diye konuştu.'İyi Parti'nin Karşıyaka seçmenine en önemli vaadinin 'yerli ve milli' belediye başkanı olması' diyen Yıldırım, şöyle konuştu: Bugünlerde bu kelime çok moda oldu. Ama bu da bir gerçek. Önem verdiğimiz şey yerli yöneticilerin olması. 26 milletvekili var ama Karşıyakalı vekil sayısı bir elin parmağı kadar değil. Belediye başkanımız Karşıyakalı değil. Meclis üyelerimizde bile bir elin parmağı kadar Karşıyakalı yok. İyi Parti'nin çıkışı ihtiyaçtan hasıl oldu. 15 yıldır insanlarda dertler birikti. İçerideki ve dışarıdaki politikaların yanlışlıklarından insanlarımız usandı. Ama çaresizdi. 16 Nisan Referandumu ise bu iş için milat oldu. Son noktanın dışa vurumu da İyi Parti oldu. İyi Parti aslında bir parti değil. Tamamen insanların ihtiyacından doğan bir halk hareketi. Sağ, sol farketmeden Atatürk ve milli değerlerin etrafında birleşmiş bir halk hareketidir. Bizim keskin ideolojilerimiz yok. Laik, demokratik cumhuriyete inanan, Atatürk ilke ve inkilaplarına sonuna kadar bağlı ve cumhuriyetin devamlılığı için mücadele ediyoruz. Bizim derdimiz cumhuriyetin ilelebete kadar devam etmesini sağlamak. Derdimiz bu. İyi Parti toplumdaki umutsuzluğun ışığı oldu. Meral Akşener ve arkadaşlarının da yaktığı mumla bütün ülkeyi aydınlanmak için çalışıyoruz. Aydınlatacağımıza da inanıyoruz.Yamanlar Dağı'na çöp tesisi yapılmasını istemediklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: İstemiyoruz kardeşim. Başka ilçe yok mu? Yamanlar suyunun kaynak noktası, kuzey ormanlarının başlangıcı, içinde yılkı atlarının dolaştığı cennet görünümlü vadiye niye çöp tesisi yapıyorsun. O suyu susuzlaştırıp, çöp tesisi yapacaklarını söylüyorlar. Neden susuzlaştırıyorsunuz? İzmir'in 3 büyük kaynak suyu var. Birini kurutmak istiyor. Bu akıllı bir şey mi? Bu kadar absürt bir şey olamaz. İşi de Ankara'dan Osman Gökçek'in ortağı olan bir firma yapacak. Orada yaptırmayacağız. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Kocaoğlu, orayı yapmadan emekli olmayacağını söyledi. Ne yani orası emekli ikramiyen mi olacak? Nedir orayı önemli kılan? Yamanlar Dağı dünyadaki 2 açık volkanik konikten biridir. Biri Amerika'da ve milli park. Burada volkanın oluşumunu görüyorsunuz. Jelolji mühendislerinin inceleme alanı olacak ve milli park olacak yere çöp tesisi yapmak isteniyor. Böyle vizyonsuzluk olmaz. Meltem rüzgarının İzmir'e girdiği yerdir orası. Oraya yapılırsa yakılan çöpün kokusu Balçova'ya kadar gelecek. Orayı dahi etkileyecek. Kocaoğlu, İzmir'e yapılacak olan o çöp tesisiyle İzmir'in yanağına ben koyduracağını söylüyor. Madem öyle merkeze yapılsın ve bütün İzmir görsün. O kadar güzel olacak ise neden dağın başına yapıyorsun?Karşıyaka'da herhangi bir yatırım olmadığını ve İzmir'in genelinde de işsizliğe yönelik bir çalışma yapılamdığını söyleyen Yıldırım, 'Karşıyaka'da yapılan yıkılıyor ve yeniden yapılıyor. Başka da bir şey yapılmıyor. 27 metre anıtımız vardı yıktık ve 34 metre olarak yeniden yapacağız. 7 milyon lira ihale yapıldı, çevre düzenlemesi ve deniz dolgusu derken 10 milyonu geçti. Denizden 12 dönüm yer dolduruldu. Denizi küçültmenin ya da kıyı şeridini bozmanın anlamı ne? Karşıyaka'nın böyle atıl ya da birikmiş bir parası mı vardı da oraya gömdü. Yoktu. 40 milyon lira İller Bankası kefaletiyle borç alındı ve böyle işlere de harcanıyor. Madem böyle bir borç aldın, proje geliştir ve işsizlik azalsın. Mesela, Kuzey İzmir'in hal binasını yap. Gitmesin Buca'ya kimse. Oradaki anıt şehrin tarihiydi. Anıtla birlikte şehrin hafızası da yıkıldı. Bu kadar duyarsız, absürt işlerle uğraşıyorlar ki!' diye konuştu.'Karşıyaka'nın hiçbir şeyi yok' diyen Yıldırım, sözlerini şöyla tamamladı: Bir meydanı bile yok. Stadımız yok. O stad olsa Karşıyakalının toplanma, eğlenme, konser, ya da çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapabileceği bir yeri de olacak. Bunların yanında Karşıyaka Spor Kulübü'ne ek gelir olacak. Oraya stat projesi 1939 imar planlarında var. Karşıyaka'da otel bile yok. Karşıyaka'da devlet hastanesi yok. Hastane yıkılırken de ses çıkaran belediye başkanı yoktu. Hastane yıkıldı ama 2016 planına alındığı söylendi ama hala herhangi bir şey başlamadı. Karşıyaka'nın hiçbir şeyi yok. Çünkü Karşıyaka'nın yerli bir başkanı yok. Karşıka'nın içinden yetişen, sorunlarını bilen başkanı yok. Çünkü hepsi atamayla geliyor. AKP-CHP tahtarevalle siyaseti yapıyor. AKP, 80 vilayeti alıyor ve 1 vilayeti CHP'ye bırakıyor. CHP, salıdan salıya siyaset yapıyor. Böyle siyaset olmaz. Ülke kaos içinde. İşte İyi Parti buna iyi gelecek. İyi Parti, bu insanlara umut oldu. Yoksa AKP, MHP ve CHP elinde mahvolup gidecekti.