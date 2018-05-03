İYİ Parti'li Bayır'dan 'Takvim Gazetesi'ne tepki

Takvim Gazetesi'nde yer alan haberin aslı astarı olmadığını ve haberi 'alçak provakatif bir komplo' olarak tanımlayan İYİ Parti İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, 'Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir haber olabilir mi? Haberi manşetten veriyorlar ama iç sayfalarında haberle ilgili bir kelime dahi yok. Böyle gazetecilik olmaz! Seçimi kaybedeceklerini biliyor ve korkuyorlar' dedi

Ali Budak- Takvim Gazetesi'nin 02.05.2018 tarihli 1. sayfasında yayınlanan, 'Tacettin Bayır Hülleye Hayır' başlıklı haberin gerçek dışı olduğunu ve aslı astarı olmadığını belirten İYİ Parti Milletvekili Tacettin Bayır, 'Şahsımın, söz konusu gazetenin herhangi bir temsilcisi ile görüşme yapmadığım halde, gerçek dışı, mesnetsiz, tamamen hayal ürünü söylemlere yer verilmiş ve kamuoyunda yanlış algı oluşturulmuştur. Gerçeklere dayanmayan bu haber için hukuki yollara başvurarak takipçisi olacağımın bilinmesini ister, kamuoyuna saygı ile duyururum' açıklamasında bulundu.

Yapılan haberin aslı astarı olmadığını ama özellikle yapıldığına işaret eden Bayır, 'Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir haber olabilir mi? Haberi manşetten veriyorlar ama iç sayfalarında haberle ilgili bir kelime dahi yok. Böyle gazetecilik olmaz. Bu aslı astarı olmayan tamamen yalan ve yanlış olan haberi yapma nedenleri korkudan kaynaklanıyor. Seçimi kaybedeceklerini biliyor ve korkuyorlar. Ancak korkunun ecele faydası yok. Böyle bir haberi manşetten veriyorlar ama iç sayfalarında haberler ilgili bir kelime yok. Böyle gazetecilik olmaz. Bu yalan, yanlış ve karalamaya karşı hukuki haklarımı kullanacağım. Görüyorsunuz, paniğin iktidara ve çevresindekilere neler yaptığını. Bunları topluma da gösterecek ve kaybetmelerini izleyeceğiz' diye konuştu.

Alçak bir komplo

İYİ Parti Milletvekili Tacettin Bayır, Takvim Gazetesi'nin 02.05.2018 Çarşamba günü manşetinden verdiği haber hakkında ise basına şu açıklamalarda bulundu: 02.05.2018 tarihli Takvim Gazetesi'nin 1. sayfasında yayınlanan, 'Tacettin Bayır Hülleye Hayır' başlıklı haberinde, şahsımın, söz konusu gazetenin herhangi bir temsilcisi ile görüşme yapmadığım halde, gerçek dışı, mesnetsiz, tamamen hayal ürünü söylemlere yer verilmiş ve kamuoyunda yanlış algı oluşturulmuştur. Bu ifadelerin asla doğru olmadığını belirtmekle birlikte, hiçbir ahlak, meslek kuralının asla kabul edemeyeceği bu haksız, hayal ürünü iddiaları şiddetle reddediyorum. Bu haber aleyhime yapılmış aslı astarı olmayan, alçak provakatif bir komplodur. Bu komplo ile şahsımı toplum karşısında olumsuz bir algı oluşturulmasına ve partim ile karşı karşıya getirme amaçlanmıştır. Gerçeklere dayanmayan bu haber için hukuki yollara başvurarak takipçisi olacağımın bilinmesini ister, kamuoyuna saygı ile duyururum.

'İstediğim zaman CHP'ye geçebilirim'

İYİ Parti'nin milletvekiliyim ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'da istediğimiz zaman partimize döneceğimizi açıkladı' diyen Bayır, 'Zaten bu konuda bir görüşme de yapmadık. Şu anda bu konuyla ilgili bir derdimiz de yok. Yarın CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifak oluşturduklarını açıkladıklarında süreç de farklı olabilir. Yani İYİ Parti'den seçime katılabilirim. Önemli olan seçimi kazanmak' dedi.

'Abdüllatif Şener ismi çok konuşulmuyor'



CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak kulislerde Abdüllatif Şener isminin geçtiğini sorduğumuz Bayır şöyle konuştu: Cumhurbaşkanlığı konusunda ise Abdüllatif Şener ismi öyle söylenildiği gibi çok konuşulmuyor. Ama geçtiğimiz günlerde Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 'Adayımız CHP üyesi olmayabilir' açıklaması da ister istemez farklı bir düşünceye yöneltiyor. Tabi bunlar normal ancak hepsi Cuma günü saat 10.00'da belli olacak. Şu anda herhangi bir şey söyleyemeyiz.

CHP'nin İYİ Parti, SP ve DP ile kuracağı ittifakın içinde HDP'nin olma ihtimalinin olmadığını da belirten Bayır, 'İlerleyen süreçte Cumhurbaşkanlığı seçimin 2'nci turunda HDP çıkaracağımız adayı kendine yakın bulursa destekleyebilir. Ama şu an için HDP ile ortaklaşma ya da ittifak kurma söz konusu değil. Bir de şu anda ne İYİ Parti'ye ne de CHP'ye zarar vermek adına bu konuda çok açıklamada bulunmak da istemiyorum. Ancak HDP'nin olduğu yerde İYİ Parti, İYİ Parti'nin olduğu yerde de HDP olmuyor. İki parti anlaşamıyor. Bu nedenle de olası bir ittifak söz konusu değil. Ancak farklı yollar da düşünülüyor' ifadelerini kullandı.

'Böke, aday gösterilecektir'

CHP'den İzmir'de mevcut vekillerle devam edeceğine inandığını ancak hepsinin yarın gerçekleştirilecek olan parti meclisinde tartışılacağını söyleyen Bayır, şöyle devam etti: Selin Sayek Böke'nin aday gösterilmeyeceğini sanmıyorum. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu daha önce de partinin içindeki muhalif isimlerin önünü kesmek adına hiçbir girişimi olmamıştır. Olaya öyle bakmaz zaten. Parti için mücadele eden ve çalışan herkesi aday gösterebilir. Sayın Böke'nin de aday gösterileceğine inanıyorum. Ancak İzmir olmaz İstanbul olur. Ama kesin aday gösterilir. Çünkü İzmir'den de ciddi isimlerin aday adaylığı söz konusu. İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan ve DİSK Başkanı Kani Beko önemli isimler ve İzmir'den aday gösterilebilirler. Bu nedenle iller değişebilir ancak mevcut vekillerden çoğunluğunun aday gösterileceğini düşünüyorum. Bunun dışında başka yeni isimler de olacak. Hepsi önümüzdeki günlerde netleşecek.