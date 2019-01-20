İYİ Parti'li Emre Aykut'tan Zeybekci'ye "adres desteği": Gurbet nedir iyi bilirim

Seçim çalışmaları kapsamında WhatsApp hattı kurarak İzmirlilerle iletişime geçmek isteyen AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’ye “adres desteği” geldi. İYİ Parti Buca Belediye Başkan A. Adayı Emre Aykut, kurulan hatta şehrin sembol yerlerinden “konum” gönderdi, Zeybekci’nin 31 Mart’a kadar İzmir’de kaybolma olasılığını bir nebze de olsa azalttığını söyledi.

31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi yaklaştıkça, adaylar vatandaşla daha iyi iletişim kurmak adına her platformdan yararlanıyor. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de, bu doğrultuda bir WhatsApp hattı kurdu. Zeybekci, paylaştığı numara üzerinden hem sorunları öğrenmeyi hem de pek tanımadığı İzmirlilerle ilişkilerini geliştirmeyi hedefliyor.

İzmir Buca’da doğan, çocukluğundan bu yana doğrudan siyasetin içinde bulunan ve Meclis Üyeliği de dâhil olmak üzere birçok görev yapan İYİ Parti Buca Belediye Başkan A. Adayı Emre Aykut, siyasette nezaketin hâlâ kaybolmadığını göstermek ve İzmirlilerin misafirperverliğini ortaya koymak için Zeybekci’ye yardımda bulundu.

Partisi tarafından resmen aday gösterilmeden önce İzmir’de yaşamayan, seçimden sonra da hayatını İzmir’de sürdürüp sürdürmeyeceği bilinmeyen Nihat Zeybekci’nin işini az da olsa kolaylaştırmak için harekete geçen İYİ Parti’li Aykut, şehrin sembol yerlerine giderek Zeybekci WhatsApp hattına konum gönderdi.

Burada olsa tanışırdık

Konak Saat Kulesi, Basmane Garı, Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanları, Şirinyer Hipodromu, Karşıyaka Vapur İskelesi, Uşakizâde Latife Hanım Köşkü gibi tüm İzmirlilerin avucunun içi gibi bildiği yerlerden Zeybekci’ye konum gönderen Emre Aykut, “İzmir siyasetinde yer alan herkesle hiç olmazsa bir kere selamlaşmışlığımız vardır. Sayın Zeybekci bugüne kadar başka şehirlerde olduğu için denk gelme, tanışma fırsatı bulamadık. Bugün AK Parti’nin adayı olarak şehrimizde faaliyet gösteriyor. WhatsApp hattı üzerinden İzmir ile ilişki kurmaya karar vermesi beni sevindirdi. Bu şık hareketine kendisine yardımcı olarak bir jestle karşılık vermek istedim” diye konuştu.

Gurbet nedir bilirim

31 Mart’a kadar geçici süreliğine İzmir’de ikamet edecek olan Zeybekci’nin, şehrin misafirperverliğini daha fazla hissetmesi adına görevini yaptığını ifade eden İYİ Parti’li Aykut, “Üniversiteyi Afyon’da okudum. Oraya gittiğim ilk zamanlarda sıkıntı çekmiştim. Gurbette olmak ne demek bilirim. Bana Afyonlu arkadaşlarım yardımcı olmuştu, şimdi ben de Sayın Zeybekci’ye yardımcı oluyorum” dedi.

Bazı yerleri iyi biliyor

Zeybekci’nin İzmir’de zorlanmadan bulabileceği yerler olduğunun da altını çizen Emre Aykut, “İnciraltı’nda yapılmak istenen ve şehrin doğasını mahvedecek olan Körfez Geçiş Projesi, biliyorsunuz AK Parti’ye ait. Proje şimdilik iptal edilmiş olsa da onu ya da benzerlerini mutlaka planlıyorlardır. İzmir’i pazarlayacağını söylemekten çekinmeyen Sayın Zeybekci’ye İnciraltı’ndan konum göndermenin anlamı yok. Mesela Bornova'dan da göndermedim. Çünkü Ege Üniversitesi'ne yapmayı planladıkları 'Millet Bahçesi' için kesilebilecek ağaçları görmeye mutlaka gitmiştir. Şehirde rant elde edilebilecek yerleri partideki arkadaşları zaten çoktan gezdirmiştir.” sözlerini sarfetti.

İyi ağırlayalım

İzmirli hemşehrilerine de çağrıda bulunan Emre Aykut, “Oy vermeyecek olsak da kabalık bize yakışmaz. Her misafirimize yaptığımız gibi AK Parti’nin adayını şehrimizde iyi ağırlayalım. Siz de WhatsApp hattı üzerinden Sayın Zeybekci’ye destek olabilirsiniz. Yardımlarınızı esirgemeyin” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.