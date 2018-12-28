İYİ Parti'li Emre Aykut'tan Zeybekci'ye "cezaevi" yanıtı

İYİ Parti Buca Belediye Başkanı A. Adayı Emre Aykut, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin Buca'da yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Zeybekci'nin, "Cezaevini Buca'dan kaldırmanın zamanı geldi" sözlerini eleştiren Aykut, "Kolundan tuttuğunu içeri atan bir iktidarın adayının cezaevleri konusunda bilgi sahibi olmasını beklerdim. Zeybekci'nin çözüm önerisi nedir? İsterse kendisine konum atarım, buluşunca sorunların nasıl çözülebileceğini anlatırım" dedi.

İYİ Parti Buca Belediye Başkan A. Adayı Emre Aykut, Buca'da yer alan ve ilçenin kronik sorunu hâline gelen cezaevinin kaldırılması vaatleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bakanken oralı olmadı"

Konunun kendisinin Buca Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yaptığı 2009-2014 döneminde ve daha önceki dönemlerde de defalarca gündeme geldiğini ve çözüme kavuşturulamadığını hatırlatan Aykut, "Daha önce Buca Belediye Başkanı, AK Parti rozeti taşıyordu ama bu sorun çözülmedi. Sayın Cemil Şeboy çaba gösterdi ama hükümet yetkilileri oralı olmadı. İzmir ile tam anlamıyla alâkadar olmayı hâlâ tam anlamıyla başaramayan Zeybekci, sanırım bakanlığı döneminde de bu şehirle hiç ilgisi olmadığı için çözüme yardımcı olmadı" diye konuştu.

Görevlerini hatırlatacağım

İYİ Parti'li Aykut, "Buca cezaevinde 3 bin kişinin kaldığı, bir yatağı 3 kişinin 8 saatlik vardiyalarla paylaşıldığı biliniyor. Bu tutukluların, geçici bir cezaevi olarak kullanılan Buca'dan başka yerlere aktarılması için Avrupa Birliği uyum standartlarına uygun, yeni cezaevleri yapılması gerekiyor. Adalet Bakanlığı, Halk TV ve FOX TV yayınlarından kafasını kaldırırsa öncelikli işlerinin farkına varabilir. Bakanılığa asli görevlerini hatırlatacak ve bu sorunu çözecek olan da yalnızca İYİ Parti'nin adayı olabilir. 'İYİ Partililerin farkı nedir?' diye soran olursa, değerli milletvekillerimizin TBMM'deki 3 aylık performansına bakabilirler." dedi.

"Boş vaat vermek kolay"

"Kaldıracağım demek işin en kolay tarafı. Sorunu enine boyuna bilmeden teşhis koyamaz, çözüm de öneremezsiniz. Söyledikleriniz boş vaatlerden öteye geçmez" diyen Aykut, "İnşallah 31 Mart 2019'un ardından, cezaevi başta olmak üzere tüm sorunların ortadan kaldırılması için kolları sıvayacağız. Bucalılar, bu hemşehrisini tanır. Doğru olanın yapılması için nasıl mücadele edeceğimi geçmiş tecrübelerime şahit oldukları için gayet iyi bilirler." ifadelerini kullandı.

"Bilgi isterse konum atarım"

Nihat Zeybekci'nin İzmir'i ve Buca'yı tanıması adına turistik geziler sırasında kendisine yardımcı olan AK Parti İzmir il Başkanı Aydın Şengül'e teşekkür ettiğini de ifade eden Emre Aykut, "Bu anlattıklarım, yalnızca cezaevi sorunu ile ilgiliydi. İzmir ve Buca hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak isterse Sayın Zeybekci ile Yaylacık Kahvesi'nde boyoz ve çay eşliğinde sohbet edebiliriz. Bu vesileyle hem İzmir'in sorunlarını 40 yıllık Bucalıdan dinleyip bilgiye kavuşmuş olur hem de boyoz ve kumru gibi şehrimize özgü lezzetlerle damak tadı gelişir" dedi.

Ne olmuştu?

AK Parti İl Başkanı aydın Şengül ile birlikte Buca'yı ziyaret eden AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Yıllardır şehrin merkezinde olan Buca Cezaevi'ni kaldırmanın zamanı geldi. Buraya parklar, eğlence merkezleri yapacağız. Burada, geniş yeşil alanlar oluşturacağız. Her yaştan vatandaşımız buraya gelerek, gönlünce vakit geçirecek. Bu sayede ilçeye de farklı bir soluk getirmiş olacağız. Buca'da yeteri kadar sosyal alan yok. Bunun eksikliği çok net hissediliyor. Bu duruma kayıtsız kalmayacağız" demişti.