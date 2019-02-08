İYİ Parti'li Evci, “Zor bir seçim olacak!”

Millet İttifakı’nın diğer ortağı İYİ Parti Çeşme İlçe Başkanı Volkan Evci, seçim sürecini değerlendirerek, “Kolay seçim olmayacak” açıklamasında bulundu

Evci, CHP ile ilk kez ittifak yapmadıklarına da değinerek, “ Biz isterdik ki, kendi adayımız ile bu yarışta olalım ve Haluk Pamir arkadaşımız ile seçim sürecini yaşayalım. Ama şartlar bize Millet İttifakını gösterdi. Ben Çeşme’de ayın 19’una kadar birçok şeyin değişebileceğine inanıyorum. Şu anda Çeşme’de yapılan dedikodu siyaseti. Adaylar belli oldu ve Ekrem Oran, Millet İttifakı’nın adayı olarak gösterildi. Ziyaretimize geldiğinde de kendisini tebrik ederek başarılar diledik. Ama şu anda görünen tablo zor bir seçim olacağı yönünde” dedi.

İyi Parti Çeşme İlçe Başkanı Volkan Evci, daha önce mevcut belediye başkanları ile girilen seçim süreçleri yaşandığını, şimdi ise durumun çok daha farklı olduğunu vurgulayarak, “ Şu anda bütün dengeler değişti. Cumhur İttifakı’nda yaşanan karışıklık sonrası Mustafa Cenger’in aday gösterilmesi siyasi dengeleri bozdu. Sonuçta kendisi deneyimli bir siyasetçi. Sonuçta bir endişe yaratıyor. Eskiden seçimler şahıslar üzerinden giderdi ama bu seçim öyle bir seçim değil. Bu seçimi Millet İttifakı kazanır ama çok fark olacağını düşünmüyorum. Sıkıntılı bir süreç yaşanacak” diye konuştu.

CHP ROZETİ DEĞİL TÜRK BAYRAĞI TAŞIMALI

Millet İttifakı’nın adayı Ekrem Oran’ın seçimi kazanması halinde belediye başkanı olarak CHP rozeti değil, Türk Bayrağı rozeti takması gerektiğini söyleyen Evci, “ Sayın Ekrem Oran, CHP’nin değil Millet İttifakı’nın adayıdır. Burada doğru olan da Türk Bayrağı rozeti ile hizmet vermesidir. Bunu kendilerine ilettim. Kendisi CHP’nin içini ve sokakları çok iyi bilen bir isim. Şu anda ‘Ekrem Oran yabancı’ diyorlar. Seçmen listelerine baktığımızda Çeşme’de doğan 8 bin küsur rakamına ulaşıyoruz. 33 bin seçmen olduğunu düşünürsek kararı siz verin. İyi Parti olarak bizim de meclis üyesi aday arkadaşlarımız var ve CV’leri oldukça kaliteli. Çeşme’nin bu duruma gelmesine neden olan duayen dediğimiz siyasetçiler bilgi versinler ama eleştirmesinler. Mustafa Cenger güçlü bir rakip. Zayıf demek imkansız. Son kararı seçmen verecek” şeklinde konuştu.

PARTİDEN İSTİFA EDEN İKİ KİŞİ

Millet İttifakı adayı Ekrem Oran’a tepki amacı ile İyi Parti’den iki kişinin istifa ettiğini de sözlerine ekleyen Volkan Evci, “ Geçtiğimiz günlerde 8 arkadaşımız seçim kuruluna giderek istifa ettiklerini açıklamış. Bunlardan iki kişi benim resmi üyem. Bunun dışında başka bir istifa söz konusu değil” diyerek sözlerini tamamladı.