İYİ Parti'li Müsavat Dervişoğlu: Anadolu gün sayıyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, 31 Mart yerel seçimi öncesi, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. AK Parti ve MHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, "Seçimlerin üzerinden 1 yıl bile geçmeden, ciddi güç zehirlenmesi oluştu. İktidarı temsil eden parti ve yöneticileri, mensubu bulundukları siyasi partiyi devlet gibi görmeye başladılar; kendilerini devlet gibi görmeye başladılar. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti, parti devletine dönüştü. Anadolu, iktidardan sandıkta hesap sormak için gün sayıyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dervişoğlu, partisinin İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyerek, 31 Mart yerel seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti ve MHP'yi eleştiren Dervişoğlu, "İktidar partisi ve ortağı, seçimlerde iki şeyin üzerinde duruyor. Biri Türkiye'de beka sorunu olduğu. Türkiye etrafında ateş yanan bir coğrafyada bulunuyor. Bin yıldan beri burada tutunabilen Türk milletinden başka ülke de bulunmuyor. Coğrafyanın taşıdığı riskler var. Güçlü millet olmayı becerebilmek lazım. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünden zerre kuşkumuz yok. Verilecek bütün sınavları vermiş bir millet olarak tarihte yerini aldı. Beka sorunu nereden çıktı? Bu bir travmadır. Bir cumhurbaşkanlığı sistemi uygulanıyor. Dünyada başka uygulaması yok. Bu sistem için geçmişe yönelik değerlendirmelerde bulunmak, geleceğe dair öngörülerde bulunmak mümkün değil. Çünkü emsali olmayan garabet bir durum. Seçimlerin üzerinden 1 yıl bile geçmeden, ciddi güç zehirlenmesi oluştu. İktidarı temsil eden parti ve yöneticileri, mensubu bulundukları siyasi partiyi devlet gibi görmeye başladı. Kendilerini devlet gibi görmeye başladılar. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti, parti devletine dönüştü. Onların gözünde partilerinin geleceği tehdit altına girince partilerinin bekasını devletin bekası gibi görmeye başladılar. Asıl sorun da budur. Bu coğrafyanın avantajlarından yararlanmayı beceremezseniz, dezavantajlarıyla baş başa kalırsınız. Türkiye'de beka problemi varsa bunun kaynağını kendilerinde görmeliler" diye konuştu.

Geçmişteki ilişkilerine bakmalılar

AK Parti ve MHP'nin seçimde kullandığı ikinci argümanın ise muhalefet partilerinin, terör örgütleriyle ilişkide bulunduğuna dair açıklamalar olduğunu savunan Dervişoğlu, "Türkiye'nin başına tebelleş olmuş, geleceğimiz açısından risk oluşturan çok sayıda örgüt var. İki örgütten söz edilmesi mümkün. Biri FETÖ'dür, diğeri de milletin başına uzunca bir yıldır bela olan alan bölücü PKK terör örgütüdür. İYİ Parti'nin ve siyaseten iş birliği yaptığı kurumların bu iki terör örgütüyle iş birliği yapabilmeleri mümkün değildir. Terörle arasına mesafe koymamış gruplarla aramıza mesafe koymuş siyasi partiyiz. Hem PKK ile hem de FETÖ'yle ilişkilendirmeye kalkışanlar, FETÖ ile PKK ile geçmişte yaşadıkları ilişkilere bakmalıdırlar. İYİ Parti, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini tehdit etmesi mümkün olan bir yapıyla bir arada göstermek abesle iştigalden ziyade ahmaklıktır" dedi.

Meral Akşener'den özür dilesin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki davaya konu olan tartışmaya da değinen Dervişoğlu, "Çok sayıda danışmanları olsa da bazıları hata yapıyorlar. Bunlardan biri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yanlış yere bulaştı, bizi başkalarıyla karıştırdı ya da öyle bir güç zehirlenmesine bulanmıştır ki öfkesine hâkim olamamıştır. Liderimiz Meral Akşener'i hapse attırmakla tehdit etmiştir. Bu yarayı fazla kaşımak istemiyorum; çünkü Genel Başkanımız, hak ettiği cevabı meydanlarda veriyor. Recep Tayyip Erdoğan, işi daha fazla uzatmasın, Sayın Meral Akşener'den özür dilesin. Adalet duygusunun zedelendiği toplumlarda, zedelenmeyen müessese kalmaz" diye konuştu.

Gölge düşmesin

Türkiye'nin 3 temel sorunu olduğunu kaydeden İYİ Parti'li Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye diğer sorunları aşar; ama Türkiye'nin umutsuzluğunun ortadan kaldırılması için Türkiye'nin insanca yaşandığı bir ülkeye dönüşmesi lazım. Siyasi partilerin strateji tanzim ederken, başka siyasi partilere kumpas kurmak, tuzak kurma gibi alışkanlarını bir tarafa bırakmalarını istiyorum. Güzel bir seçim olmasını, sonuçlarına gölge düşmemiş bir seçimin gerçekleşmesini, bu seçimin sonunda iktidarın da kendine bir ders ve pay çıkarmasını temenni ediyorum. İzmir'den bakıldığı zaman bir sorun yok ama Anadolu'yu gezdim. Orada insanların korkudan seslerini çıkaramadığını varsayıyorduk ya şimdi o tablonun değiştiğini umutla gördüğümü söylemek istiyorum. Anadolu artık uyanmış. Demokrasi için ayaklanmış, iktidardan hesap sormak için gün sayıyor."