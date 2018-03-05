İYİ Parti otobüsle gezip dert dinliyor

İYİ Parti Genel Başkanlığı Mahalli İdareler ve Gençlik Kolları'nın başlattığı 'Anlat Hemşerim, Dertleşelim' projesi kapsamında, Türkiye turuna çıkan parti otobüsünün üçüncü durağı, Fethiye ve Muğla'nın ardından Denizli oldu. Otobüsteki partililer, Denizli'de vatandaşların yerelde yaşadıkları sorunları dinledi

Fethiye ve Muğla'nın ardından Denizli'ye gelen İYİ Parti otobüsü, 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu, kurulan stantlarda sorunlar dinlendi. İYİ Parti Genel Merkezi Mahalli İdareler Başkanlığı ve Gençlik Kolları Başkanlığı'nın yürüttüğü hizmet projesi kapsamında otobüs, 81 ili dolaşacak ve vatandaşın sorun ve dertleri yerinde dinlenip, not alınacak. Sorunlar raporlar halinde Mahalli İdareler Başkanlığı'na sunulacak. İYİ Parti Denizli İl Başkanı Yasin Öztürk, proje ekibi ve parti otobüsünün vatandaşı dinlemek amacıyla Denizli'ye geldiğini söyledi.



Partinin kurucularından olan Neslihan Seven, İYİ Parti'nin başlattığı 'Anlat Hemşerim, Dertleşelim' projesinin önemli bir çalışma olduğunu belirterek, "Bu proje kapsamında milletimizle bizzat sohbet etmeyi amaç edindik. Genelde ülkemizin, yerelde Denizli'mizin sorunlarını, vatandaşımızla yüz yüze konuşmak istedik. Bütün sorunlarımızın bir hal çaresi olduğuna inanıyoruz. Sorunlarımıza, katılımcı bir demokrasi anlayışı içerisinde, el birliği ile çözümler bulacağımızdan emin olunmasını istiyoruz. Artık karamsar olmaya ve ümitsiz kalmaya gerek yoktur. Bu milletin sahibi vardır ve çare de vardır. Çünkü İYİ Parti vardır. Anamız, bacımız, eşimiz, yoldaşımız olan, toplumun en ağır yükünü taşıyan kadınlarımızın sorunlarına ortak, dertlerine çare aramak için buraya geldik" dedi.



İYİ Parti Mahalli İdareler Başkan Yardımcısı, Denizli eski Valisi Yavuz Erkmen ise projeyle ilgili şunları söyledi:



"Bütün Türkiye'yi dolaşacağız. 81 ile gidip, vatandaşın derdini sorunlarını yerinde dinleyeceğiz. Çözüm üretmek amacıyla yola çıktık. Gördüğümüz ilgi çok büyük. Bildiğiniz gibi korku hakimiyeti vardır. Korkmaya gerek yoktur. İYİ Parti cesaretle ortaya çıktı. Cesaretle yürütülmektedir, cesaretli insanlar bunu değiştirebilir."



Açıklamaların ardından otobüsteki heyet, vatandaşın sorunlarını ve dertlerini dinledi.



