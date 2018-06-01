İYİ Parti oy oranını açıkladı

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, katıldığı bir televizyon programında 24 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çıray, Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ve İYİ Parti'nin son oy oranlarını da açıkladı

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, KRT’de Çağlar Cilara’nın sunduğu Haber Merkezi programına konuk oldu. 24 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çıray, Cumhurbaşkanlığı adayı Meral Akşener ve İYİ Parti’nin en son oy oranlarını da açıkladı.Çıray, ellerine ulaşan son araştırmalara göre, 24 Haziran’daki seçimlerde partilerinin yüzde 22’lere kadar oy alabileceğini, Cumhurbaşkanlığı seçiminin de ikinci tura kalacağını ve ikinci turda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener’in yarışacağını, Akşener’in yüzde 54 oy alarak yeni Cumhurbaşkanı seçileceğini söyledi.

Çıray programda ayrıca, AKP’ye oy veren merkez sağ seçmenin İnce’ye değil Akşener’e oy verebileceğini, bu nedenle AKP’nin rakip olarak İnce’yi değil Akşener’i gördüğünü belirtti. Çıray’ın şu açıklamalarda bulundu;

“Bize gelen son çalışmalara göre sayın Meral Akşener ikinci tura kalıyor ve sayın Akşener’in ikinci tura kalması halinde yüzde 54 oy alıyor, Cumhurbaşkanı seçiliyor. Bugün İyi Parti diye bir parti, Meral Akşener diye bir lider olmasaydı Türkiye ikinci turu konuşuyor olmayacaktı. Bu seçimler bir devrin sonu, yeni bir devrin başı olacak ve yenilik kadar güçlü bir şey yoktur. Parlamento seçimlerinde bize gelen sonuçlarda İyi Parti’nin oyları yüzde 18 ila 22 arasında. Burada kararsız oranları hala çok yüksek. Herkes kendisine şu soruyu sorsun. Tayyip bey ikinci tura kimin kalmasını istemiyor. Kimi televizyonlara çıkarmıyorsa, kimin fikirlerinin ulaşmasını engelliyorsa, kimi yok farz etmeye çalışıyorsa, kime tam medya ambargosu uyguluyorsa, kimin adaylık açıklamalarını yayınlatmıyorsa o kişidir.”