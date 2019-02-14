İYİ Parti Selçuk Adayı Görür'den 34 proje

İYİ Parti Selçuk Belediye Başkan Adayı Levent Görür, seçildiği takdirde gerçekleştirmeyi vadettiği projelerini açıkladı.

Selçuklu çocukların geleceği için aday olduğunu söyleyen İYİ Parti Selçuk Belediye Başkan Adayı Levent Görür sözlerine şöyle devam etti: Belediyecilikte izan, nizam dönemi başlıyor. Selçuk’a asıl vaadimiz de budur. Selçuk’u tarafsız bir şekilde yöneteceğiz. Göreve gelir gelmez yapacağımız çalışmalarla ilçemizde işsizlik sorununu çözeceğiz. Gençlerimiz askerliğini yaptıktan sonra ya da yuva kurmak istedikleri zaman işsizlik sorunundan dolayı Selçuk’umuzu terk etmeyecekler. Kalıcı çözümlerle bu sorunu çözeceğiz. Belediyeyi şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde yönetmeye talibiz.

Görür'ün projeleri şöyle:

1. Meyve Suyu Fabrikası Projesi

2. Nar Ekşisi Tesisleri Projesi

3. Büyük Yatırımcılar Teşvik Edilecek. Sanayi Bölgesinden Ücretsiz Arsa Verilip, Gençlerimize İş İmkanı Sağlanacak

4. Kireççili Mesire Alanı Projesi

5. Her Mahalleye Bir Kreş ve Bakım Evi Projesi

6. Yeni Mezarlık Alanı Projesi

7. Pamucak Mesire Alanı Projesi

8. Pananos Sahili Eski Haline Dönüştürülüp, Selçuk Ekonomisine Kazandırılacak

9. Pamucak Tatlı Su Projesi

10 .Sıra Dutlar Mesire Alanı Projesi

11. Gübre Fabrikası Projesi

12. Plastik Mamulleri Ve Plastik Kasa Üretim Fabrikası

13. Yeni Pazar Yeri Ve Otopark Projesi

14. Selçuk Kart Projesi ile Selçuk Halkına Daha Kaliteli ve Özel Hizmetler Sunulacak

15. Sanayideki Yıkılan Garaj Alanı; Eğlence Merkezi , Sinema Salonu, Restorantlardan Oluşturulan Bir Gençlik Merkezi Haline Gelecek

16. Mevcut Hamamın Etrafının Kamulaştırılıp Otopark ve Dinlenme Alanı Yapılması

17. Taşınacak Olan Selçuk Garajının Önündeki Boş Alanda Açık Hava Müzesi ve Dinlenme Yerleri Oluşturulacak

18. Madde Bağımlılığı Olan Vatandaşlarımız İçin Rehabilitasyon Merkezi Projesi

19. Kadınlara Yönelik Meslek Edindirme Merkezleri Projesi

20. Kadın Sığınma Evleri Projesi

21. Spora, Selçuk Tarihinin En Büyük Desteği Sağlanarak, Gençlerimiz Spora Teşvik Edilecek ve Geleceğe Hazırlanacak

22. Hayvan Barınağı İlçemize Yakışır Bir Şekilde Düzenlenecek

23. Efes Esnafının Sorunları; Aba Altından Sopa Gösterilerek Değil, Ciddi Anlamda İlgilenilerek Giderilecek

24. Belevi Köprüsünün İvedi Bir Şekilde Yapılması

25. Poligon Projesi

26. Çocuklarımız İçin Selçuk Masal Diyarı Parkı Yapılacak

27. Engelli Ve Yaşlılara Yaşamlarında Kolaylıklar Sağlanacak. Engelsiz Yaşam Merkezi Yapılacak

28. Selçuk Yazlık Düğün Salonunun Ses Yalıtım Duvarı Yapılacak.Düğün Salonunun Çevresinde Oturan Vatandaşlarımızın Rahatsızlığı Giderilecek.

29. Kültür Merkezi Ve Sosyal Faaliyetler İçin Büyük Bir Konferans Salonu Yapılacak

30. Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Projesi

31. Göllerimiz Balık Popülasyonu Açısından Daha Verimli Bir Hale Getirilecek

32. Halk Park- Selçuk’taki Emsal Cafelerden En Az Yarı Yarıya Ucuz Olacak ve Herkesin Faydalanabileceği Parklar Yapılacak

33. Selçuk Sınırları İçerisinde Gerek Büyükşehir Belediyesi Taşeronları Gerekse Hükümet İhalelerini Alan Taşeronlar Kafalarına Göre Çalışıp Yollarımıza, Ağaçlarımıza Zarar Veremeyecek, Selçuk Halkını Rahatsız Edemeyecekler.Belediye Personeli Bu İşlerin Bütün Kontrolünü Sağlayıp Halkımızın Gördüğü Mağduriyeti Engelleyecek .

34. Pamucak Mevkiindeki Selçuk Sınırları İçerisinde Bulunan Günlük 5000 Kişi Kapasiteli Otellerimizin En Az %20 Müşterisini Selçuk Esnafı ile Buluşturacağız.