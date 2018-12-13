İYİ Parti ve CHP ittifak için anlaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 20.00'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere, CHP Genel Merkezi'ne geldi. Millet İttifakı ile ilgili detayların konuşulduğu görüşmenin ardından iki lider ortak açıklama yaptı

İYİ Parti ve CHP ittifak için anlaştı
13 Aralık 2018 Perşembe 09:43

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, açıklamasında, "İşbirliği ve güç birliği yapmak üzere İyi Parti ve CHP heyetleri anlaştılar. Ülkemize hayırlar uğurlar getirsin inşallah. Ülkemizdeki bu umutsuz havanın dağılmasına sebep olur inşallah. Hayırlı bir başlangıcı yaptığımızı düşünüyoruz. Aday olacak olmuş olan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

'İNŞALLAH TÜRKİYE BAHARDA BAHARI YAKALAYACAK'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise şöyle konuştu:

"Arkadaşlar yoğun bir mesai harcadılar. İşbirliği yapmanın zorluklarını tahmin edersiniz ama bizim gündemimizde her zaman olduğu gibi yine Türkiye var. Türkiye'nin demokrasisi var. İnsanların bizden beklentileri var. Türkiye'nin çağdaş uygarlığı yakalaması lazım. Özel kişisel angajmanlara girmeden Türkiye'yi düşünerek vatandaşlarımızı düşünerek onların umutlarını büyüterek yolumuza devam ettik. Güzel bir çalışma oldu. Yerel seçimler bizim için çok önemli, Türkiye için çok önemli. Bir kış ortamındayız. Bir kış ortamındayız. İnşallah baharda Türkiye'de baharı yakalayacak. Huzur içinde umut içinde güzel bir Türkiye'yi yerel yönetimlerden başlayarak demokrasiyi güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Güzel şeyler olacak demiştik. Biz kendimizi Türkiye'ye adamış olan iki genel başkanız. Bireysel hiçbir beklentimiz çıkarımız yok. Bütün mesele çocuklarımız daha güzel bir Türkiye'de yaşasınlar. Daha güzel okullara gitsinler. İşsizliğin olmadığı yoksulluğun olmadığı bir Türkiye yerelden başlayarak inşa etmek istiyoruz."


Kaynak: DHA
Etiketler; #iyi parti #kemal kılıçdaroğlu #meral akşener #chp
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