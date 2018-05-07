İYİ Parti'ye saldırıya Muharrem İnce'den tepki

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İYİ Parti standına yapılan saldırıya sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi

İYİ Parti'ye saldırıya Muharrem İnce'den tepki
07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:51

İYİ Parti’nin Bağcılar’da açtığı standa yapılan saldırıya bir tepki de CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’den geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnce, “Bağcılar’da İyi Parti standına yapılan saldırıyı kınıyor, yaralanan İyi Partili yurttaşlarımıza şifa diliyorum. Siyasi rekabet savaş değildir; bizimle aynı partide olmayan, aynı düşünmeyenler de düşmanımız değildir. Hepimiz aynı memleketin evlatlarıyız!” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #iyi parti #iyi parti saldırı #muharrem ince
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