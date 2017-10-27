İyi Parti'yi kuran Akşener'in A takımı da belli oldu

MHP'den ayrılarak kendi partisini kuran Meral Akşener'in A takımı da belli oldu

MHP'nin muhaliflerinden olan Meral Akşener, çözümü kendi partisini kurmakta buldu. Geçtiğimiz günlerde partisini kuran Akşener, partisinin adını da İyi Parti olarak açıkladı.



Partinin başkanlık divanı da belirlendi. Ahmet Ersagun Yücel, Ayfer Yılmaz, Aytun Çıray, Dursun Müsavat Dervişoğlu, Durmuş Yılmaz, Hayrettin Nuhoğlu, Koray Aydın, Mustafa Erdem, Şenol Bal, Şule Ünlü Doğan, Ümit Özdağ ve Vedat Taylan Yıldız, başkanlık divanına giren isimler oldu. 12 kişilik Başkanlık Divanı’nda yedi MHP kökenli isim dikkat çekti.



California Newport Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Ahmet Ersagun Yücel; Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü bitirip Stanford Üniversitesi İşletme Bölümü’nde doktora yapan ve Google ana merkezinde 10 yıl reklam müdürlüğü görevini üstlenen Vedat Taylan Yıldız dikkat çeken isimler oldu.



Müsavat Dervişoğlu, Durmuş Yılmaz, Hayrettin Nuhoğlu, Koray Aydın, Mustafa Erdem, Şenol Bal ve Ümit Özdağ ise daha önce MHP’den milletvekilliği, parti, il, ülkü ocakları yöneticiliği ve MYK üyeliği gibi görev üstlenen isimler olarak başkanlık divanında yer aldı. CHP’den ayrılarak İYİ Parti’ye geçen Aytun Çıray da divanda yer alan isimlerden oldu. Avukat Şule Ünlü Doğan ise parti yönetiminin hukukçu ismi olarak başkanlık divanına girdi.