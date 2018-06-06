İYİ Parti’den “çizgi romanlı” vaat anlatımı

İYİ Parti Genel Merkezi; İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’i anlatan ve seçim vaatlerini içeren bir çizgi roman hazırladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, “Özellikle gençlere Meral ablalarını anlatmak, Cumhurbaşkanı seçildiğinde onlar ve ülkesi için yapacaklarını vurgulamak adına böyle bir çalışma yaptık” dedi

19 sayfadan oluşan çizgi romanın hemen girişinde İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in ağzından, “Merhaba. Ben Meral Akşener. Yüreği, milleti ve vatanı için çarpan Yüce Türk milletinin bir evladıyım. Büyük milletimize hizmeti esas almış; kültür ve erdemlerini yaşamaya ve yaşatmaya çalışan bir siyasetçi ve tarihçiyim” ifadeleri yer alıyor. Çizgi Romanın ilerleyen sayfalarında yine Akşener’in ağzından, görsel öğelere de yer verilerek özgeçmişi anlatılıyor. Ayrıca İYİ Parti’nin kurulma gerekçeleri sıralanıyor.

GENÇLERE VAATLER

Çizgi Roman’da şu ifadeler yer alıyor:

“Gelecek demek gençlik demektir. Gençlik demek gelecek demektir. Eğitim sisteminde, sadece sorulara cevap veren, düşünme ve sorma yeteneğini yok eden, çocuklarımızı hafıza kartı haline getiren yapıyı baştan sona ele alacağız. Sorun ne kadar zor olursa olsun. Her sorunun bir cevabı vardır. Çözüm üreteceğiz. Gençliğimizi robotlaştıran her türlü uygulamaya çözüm bulacağız. Bir siyasetçi, bir lider çok büyük bir sorumluluğa sahiptir. Ülkemizin ve milletimizin sorunlarına çözüm üretmeleri için liyakatı esas alarak söz sahibi kişilere ayrım yapmadan görev vereceğiz. Ekip ruhuyla çalışacağız. Bir devleti güçlü ve bağımsız kılan ekonomik bağımsızlıktır Temel hedefimiz üretmektir. Biz büyük bir aileyiz. Vatan, hepimizin ortak evidir. Evimizi koruyacak ve güzelleştireceğiz. Farklılıklarımızı değil, ortak yanlarımızı ortaya çıkartacağız. Mazlumun, haklının yanında, zalimin karşısında olacağız”

AKILLARDA KALACAK BİR ÇALIŞMA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, Çizgi Romanın akıllarda kalacağını belirterek, “İYİ Parti olarak her türlü iletişim aracını kullanıyoruz. Özellikle gençlerimiz için Meral ablalarını anlatan, Cumhurbaşkanı seçildiğinde nasıl bir yönetim anlayışı benimseyeceğini özetleyen ve vaatlerinden bahseden bir Çizgi Roman hazırlandı. Çok da güzel oldu. Çizgi Roman’a bakanlar diğer sayfalarda ne yazdığını merakla okuyor” dedi.