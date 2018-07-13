İYİ Partili Aydın: Devlet Bey pişman olmuş

Devlet Bahçeli ile el sıkışmasına dair açıklamalarda bulunan İYİ Partili Koray Aydın, "Devlet Bey bütün İYİ Parti milletvekillerini alkışladı, demek ki o da söylediklerinden pişman olmuş." dedi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz'ın Meclis'te MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpmesiyle ilgili, "Partilerin liderlerinin böyle yanlış anlaşılan durumlardan sonra uyarması gayet doğaldır. Meral Hanım, Hayati Bey'e bir takım uyarılarda bulundu" dedi.

"DEVLET BEY SÖYLEDİKLERİNDEN PİŞMAN OLMUŞ"

Habertürk TV'de Kübra Par ile Açık ve Net programına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Koray Aydın, Meclis'teki milletvekili yemin töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini sıkmasına dair açıklamalarda bulundu. Aydın, "Bütün yazılanları çıkarttık, incelettik. Bütün İYİ Parti Milletvekillerini alkışladı Devlet Bey demek ki o da söylediklerinden pişman olmuş." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın konuşmalarından satırbaşları:

"BEN DEVLET BEY'E KIZGINIM"

Bütün yazılanları çıkarttık, incelettik. Bütün İYİ Parti Milletvekillerini alkışladı Devlet Bey demek ki o da söylediklerinden pişman olmuş. Siyasette kızgınlık da vardır. İnsanlar bazen kızarlar. Bir arada olmaları kızgınlığının geçtiği anlamına gelmez. Ben Devlet Bey'e kızgınım. Tek adam rejimine verdiği destekten dolayı kızgınım. Daha önce söylediklerini unutarak, tek adama destek vermesi bizim kızgınlık sebebimiz.

"MHP OYLARININ BİR BÖLÜMÜ BİZE GELDİ"

Bir parti oyları düşmedi diye sevinmek trajikomik bir olay. MHP bizden fazla oy aldı. Onlar zil takıp oynuyorlar. Biz yaklaşık aynı oyu aldık ama çok üzgünüz. MHP oylarının bir bölümü bize geldi. AK Parti'ye ceza kesecek olan seçmenin oyu MHP'ye gitti. MHP'nin aldığı oy AK Parti'ye kızgın kesimden. Kutuplaşma oldu. Muharrem İnce ile AK Parti yarışı gibi lanse ettiler. AK Parti bakın 'CHP geliyor' diye algı yaptı. Bize AK Parti'den gelen oylar geri döndü. Yarısı AK Parti'ye gitti, yarısı MHP'ye. İYİ Parti, MHP ile kıyaslanacak bir parti değil. Biz merkezdeki boşluğu doldurmak üzere kurgulanmış bir partiyiz. Her yerden oy alma kabiliyetimiz, konumlandığımız yerden dolayı.