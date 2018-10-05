İzmir CHP, aday belirlemek için toplandı

İzmir'de 15 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Aziz Kocaoğlu'nun yerel seçimde aday olmayacağını açıklamasının ardından CHP'nin kulisleri hareketlendi. Adaylık düşünenlerin çalışmalarını hızlandırdığı dönemde, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, partisinin İzmir milletvekilleri ile aday belirleme yöntemini tartışmak üzere toplantı yaptı

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in daveti üzerine Konak'ta bir otelde basına kapalı düzenlenen toplantıya, CHP İzmir milletvekillerinden Kani Beko, Tacettin Bayır, Murat Bakan, Sevda Erdan Kılıç, Atila Sertel, Özcan Purçu, Mehmet Ali Çelebi, Ednan Arslan, Kamil Okyay Sındır ve Bedri Serter katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri ile yerel seçim gündemli bir araya geldiklerini belirterek, "Yerel seçimlerdeki çalışmalarımızı daha verimli ve etkin şekilde sürdürmek için koordinasyon toplantısı yaptık. Yaptığımız çalışmalar hakkında milletvekillerimize bilgi verdik. Vekillerimiz ile birlikte özellikle kırsaldaki ilçelerde, birlikte bir çalışma programı oluşturacağız" dedi.

'MİLLETVEKİLLERİMİZİN GÖRÜŞLERİNİ ALACAĞIZ'

İzmir'de kırsalda ve köylerde yapacakları çalışmalarda milletvekillerine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Deniz Yücel, "Onlarla ortak bir çalışma programı oluşturacağız. Geçmiş dönemde görev yapan il genel meclisi üyeleri ile bir araya geleceğiz. Onların da bu seçim sürecinde kırsalda aktif çalışma yapmasını düşünüyoruz. Aday belirleme sürecinde ilçelerle ilgili uygulanacak yönteme, aday adayları resmi müracaatlarını yaptıktan ve süreç bittikten sonra karar verilecek. Bu konuda karar verecek olan Parti Meclisi. Bizim de birtakım önerilerimiz olacak. Vekillerimiz önerileri olursa bunları bizimle paylaşacaklar, biz de genel merkez ile paylaşacağız."

Süreci CHP örgütü olarak yöneteceklerini ifade eden Yücel, milletvekillerinin fikirlerini de alacaklarını dile getirdi. Deniz Yücel, bir gazetecinin, "Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak isteyen milletvekilleri var. Toplantıda bu konu gündeme geldi mi?" diye sorması üzerine "Ben öyle bir şey duymadım. Büyükşehir dışında ilçeler konusunda da 'o mu aday olsun, bu mu olsun' gibi konuları konuşmadık. Biz, böyle bir şeyi tartışmak için toplantıyı düzenlemedik" dedi.

Aday belirleme konusunda da bilgi veren CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, şunları söyledi:

"Eğer sağlıklı bir ön seçim yapabilirsek, ön seçim ya da hakim denetiminde, ön seçim olmazsa eğilim yoklaması, bunları yapabileceğimiz ilçeleri belirleyip, uygulamaya koyacağız. Eğer bizi başarıya taşıyacak, seçim kazandıracak yöntem eğilim yoklaması veya ön seçim değilse, merkez yoklaması veya kamuoyu anket yöntemi tercih edilecek. Bunu da adaylar müracaatlarını yaptıktan sonra Ekim ayı, Kasım ortasında belli ilçelerin adaylarının açıklanmasını düşünüyoruz. 8 ilçede adayların erken belirlenmesi için genel merkez ve genel başkanımız ile görüşeceğiz. Eğer uygun olursa tabii ki erken açıklanması gündeme gelebilir."