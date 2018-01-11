İzmir CHP'de devir teslim töreni

7 Ocak’ta yapılan CHP İzmir İl Kongresi’nde il başkanı seçilen Deniz Yücel, görevi resmen devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Yücel, ‘CHP’nin yıkılmaz kalesi İzmir’imizi gerici güçlere teslim etmeyeceğiz. İlçelerde, köylerde ve kent merkezinde partimizin oylarını artırmak için çalışacağız’ dedi



‘İzmir’i teslim etmeyeceğiz’

- Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Kongresi’nde il başkanı seçilen Deniz Yücel , Asuman Ali Güven’den görevi devraldı. İl binasında düzenlenen devir teslim törenine; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İl eski Başkanı Ali Engin, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Törende konuşan Yücel, ‘Partimizin iktidar yolundaki çalışmaları için fedakarca çalışacağız. CHP ’nin yıkılmaz kalesi İzmir’imizi gerici güçlere teslim etmeyeceğiz. İlçelerde köylerde ve kent merkezinde partimizin oylarını artırmak için çalışacağız. En kısa zamanda ilçelerimizi ziyaret edeceğiz ve ilçe başkanlarımızla bir program hazırlayacak. Kurultay sürecinde de önemli çalışmalar yapacağız’ dedi.

‘İl kongremizde bize çok önemli bir görev verildi’ diyen Yücel, ‘Değerli Asuman başkanım bu partinin gençlik kollarından bu yana farklı kademelerde çok önemli görevler almış değerli bir parti büyüğümüzdür. Bu onurlu görevi ve bayrağı ondan devralmak benim için apayrı bir onur. Bu görevi ve bu bayrağı devraldıktan sonra şundan emin olun ki partimizin iktidar yolundaki çalışmaları için fedakarca çalışacağız. CHP’nin yıkılmaz kalesi İzmir’imizi gerici güçlere teslim etmeyeceğiz. İlçelerde, köylerde ve kent merkezinde partimizin oylarını artırmak için çalışacağız. En kısa zamanda ilçelerimizi ziyaret edeceğiz ve ilçe başkanlarımıza bir program hazırlayacağız. Kurultay sürecinde de önemli çalışmalar yapacağız’ ifadelerini kullandı.

‘Kazanan partimiz oldu’

7 Ocak’ta yapılan iki adaylı il kongresi yarışında kaybedenin olmadığını kazananın CHP olduğuna vurgu yapan eski İl Başkanı Asuman Ali Güven, şöyle konuştu: 7 Ocak’ta yaptığımız il kongremizin ve sonucunda il başkanı olan kardeşimiz Deniz Yücel’e görevimizi teslim etmek üzere buradayız. Zor ve uzun bir parti içi süreçten geçtik. 6 aylık süreci başarılı bir şekilde tamamladık. İki genç arkadaşımız yarıştı. Deniz Yücel bu yarışta öne çıktı. Kendisini tebrik ediyoruz. Şahsım ve yönetim kurulum görev yaptığımız süreçte en çok birlikte ve beraberliğimizin güçlenmesi için çaba harcadık. Birliğin olduğu her yerde başarı da kendiliğinden geliyor. Örgütüme hep yakın durdum. İzmir’in tüm dinamikleri ile iletişim içinde kaldık. Kentimizde meydana gelen gelişmelere müdahil olduk. Ortak akılla yönetmek için büyük çaba sarf ettik. Genel başkanımızın söylemlerini parti programlarımızı kendimize yol haritası olarak belirledik. Hiçbir zaman her şeyi ben bilirim anlayışında olmadık. İl kongremizde iki kardeşimizin yarışında 2020 yılına kadar Deniz Yücel bu göreve layık görüldü. Kongrede mağlup olan yoktur kazanan partimiz olmuştur. Biliyorum ki Deniz Yücel kardeşimiz görevi boyunca referandumda bizim aldığımız oy oranının daha üstüne çıkmak için çalışacak. Örgütüm hakkını helal etsin. Partimiz için bugün burada yeni bir başlangıç yapıyoruz.