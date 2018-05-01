İzmir CHP'den Erdoğan'a yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İzmir il kongresi için kente gelen, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarını değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AKP'nin tepesindeki isimlerin korku ve panik halini bir kez de İzmir'de gösterdiğini ifade ederek "Genel Başkanları bu haldeyse, yönetim kademesinin telaşını siz düşünün. CHP, kurdukları kumpasın önünü kesince, yine bildik ve ciddiye alınmayacak söylemlerle " dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Yücel, AKP'nin 24 Haziran öncesi gerginlik ve kutuplaşma yaratarak, CHP'yi de bu tuzağa çekmek gayretinin, 24 Haziran'da başlarına gelecek sonu bilmelerinden kaynaklandığını belirterek, şunları söyledi:

Öncelikle AKP'nin il kongresinin kendilerine hayırlı olmasını diliyorum. Seçimle görevine devam edecek Sayın İl Başkanı Aydın Şengül'ü tebrik ediyorum. Tabii bu kongre bir anlamda da AKP'nin İzmir ile arasına koyduğu zincirlerin, İzmirliyi görmezden gelmek için çektiği perdelerin en üst düzeyde itirafı oldu. Bunu ben söylemiyorum bizzat AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan söylüyor. Diyor ki Sayın Erdoğan 'İzmir ile aramızdaki zincirleri kırma, perdeleri kaldırma zamanı geldi' diyor. Demek ki neymiş, İzmirlilerin ve bizlerin yıllardır İzmirliye, AKP'nin üvey evlat muamelesi yaptığını söylememiz, İzmir'in AKP tarafından ötekileştirildiği ifadelerimiz doğruymuş. Her şeye rağmen, eğer bu defa samimilerse İzmir'e yaptıkları kötülüklere, engelledikleri hizmetlere son vereceklerse bu olumlu bir karar. Bir de haber vermek isterim Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a. İzmir'i bir dünya kenti yapma yolunda çalışacaklarını söylediler ama biz o işi çoktan hallettik. İzmir hem Avrupa Birliği hem Birleşmiş Milletler, hem de uluslararası kredi kuruluşları nezdinde çoktandır bir dünya kenti oldu zaten. İzmir'den o kadar bihaberler ki CHP'nin üretime ve yerelde kalkınmaya dayalı, sosyal belediyecilik hamlesiyle, büyük ve örnek projeleriyle İzmir'in dünyanın gıptayla baktığı bir kent olduğunu bilmiyorlar bile.

'Darbecilerin kim olduğu belli'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "darbeci" iddiasının ciddiye alınır bir tarafı olmadığını söyleyen Deniz Yücel "Darbecilerin kim olduğunu, 15 Temmuz'u gerçekleştirenlerin kimin tarafından yüceltilip korunduğunu, bu FETÖ'nün elebaşı ile kimlerin aşk yaşadığını, yürekleri yetiyorsa İzmirliye bir sorsunlar. Alacakları cevap onlara kimin darbeci olduğunun, darbecileri kimin devletin tankını, bombasını, silahını, uçağını, rütbesini, makamını, devletin kozmik odalarındaki tüm sırları ve cumhuriyete başkaldıracak cesareti verdiğinin cevabı olacaktır. Genel Başkanımızın ve partimizin demokrasi ve halkın iradesi adına yaptığı hamle AKP'nin tüm dengesini öylesine bozdu ki, artık iyice bocalıyorlar. Genel Başkanları bu haldeyse, yönetim kademesinin telaşını siz düşünün. CHP kurdukları kumpasın önünü kesince, yine bildik iftiralarla halkımızı kandırabileceklerini sanıyorlar. Bu konuyu daha fazla uzatacak kadar ciddiye almak mümkün değil" dedi.

'Laikliği savunanları hain ilan etmek'

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın laiklik üzerinden yaptığı ihanet suçlamasına da değinen CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Laiklik üzerinden laikliği savunanları hain ilan etmek nasıl bir gaflettir anlamak mümkün değil. Her konuşmalarında yerli yersiz, manasız gündemle ilgisi olmayan açıklamalar yapıyorlar. Kendilerini laik olduklarına ikna edemedikleri için, Türkiye'de böyle bir tartışma var sanıyorlar. 81 milyon vatandaşımızın laiklikle ilgili bir sorunu yok ama AKP'nin var gibi gözüküyor. Ülkede din özgürlüğü ve dinin siyasete alet edilmesinin önüne geçildiği tarih 10 Nisan 1928'dir. Bu tarihten tam 80 yıl sonra bunu AKP'nin kendisine mal etmesinin ne mantıkla, ne siyasetle, ne bilimle açıklaması yapılamaz. Bunun tek açıklaması vardır ki o da korku, endişe ve panik haliyle gelen akıl tutulmasıdır. Sayın Erdoğan bu söylemi 2017 referandumunda da kullanmış ve referandumda Hayır oyu verecekleri vatan haini ilan etmişti. Sonra geri adım atmak zorunda kaldı. Bu söylemlerle güzel ve kutsal dinimiz üzerinden, yeniden bir siyasi çıkış arayışında olabilirler ama halkımız bu oyuna bir kez daha gelmez. Bizi de bu oyuna alet etmelerine izin vermeyiz" dedi

'İzmir'in ideolojisiyle problemleri var'

AKP Genel Başkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın İzmir Ticaret Odası meclis üyelerine yaptığı konuşmaların, AKP'nin İzmir'in demokrasi, özgürlük, Atatürkçülük ve barışa dayalı ideolojisini hala içine sindiremediğinin ve anlayamadığının bir göstergesi olduğunu söyleyen CHP İl Başkanı Yücel "İzmir ile aramızdaki perdeleri, zincirleri kaldıracağız deyip, 1 saat sonra İzmirlinin ideolojisine 'saplantılı ideoloji' demek nasıl bir mantığın ürünüdür, biz anlayamıyoruz. İzmir'in ideolojisi İzmir'i özgürlüğün ve demokrasinin başkenti yapmıştır. Bu ideoloji Atatürk sevgisi ve onun düşüncelerini baş tacı yapmıştır. AKP'nin rahatsızlığı herhalde buradan kaynaklanıyor" dedi.

'Artık Türkiye'yi yönetiyorlar'

Kendilerinin AKP'nin ülkede yaratmaya çalıştığı gerginliğe ve kutuplaşmaya alet olmayacaklarını ve 24 Haziran için İzmirlilerle birlikte mücadeleye devam ettiklerini vurgulayan Yücel "AKP'nin ne zaman demokrasiden söz etse, arkasından yeni cezaevleri inşa ediyorlar. OHAL' in korumasına sığınan bir siyasi partinin demokrasi söylemi, kimseye samimi gelmez. Artık Türkiye'yi yönetemez halde oldukları için erken seçime gitmek zorunda kalanlar, şimdi erken seçimi bizim istediğimiz uydurmasına sarılacak hale geldiler. Bizim bu boş söylemlerle kaybedecek zamanımız yok. İzmirlilerle demokrasinin, adaletin, barışın ve kalkınmanın önündeki AKP engelini kaldıracak 24 Haziran seçimleri için mücadele veriyor, aralıksız çalışıyoruz" dedi.