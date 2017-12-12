İzmir CHP'den tepki: Bu operasyon siyasi ve keyfi bir karardır

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, “Merkezi Hükümet, muhalefet partilerine mensup yerel yönetimler üzerinde vesayetin de ötesinde açıkça tahakküm kurma çabasındadır. Muhalif belediyelerin projelerini geciktirme, zorlaştırma, yaptırmama adına atılan adımların da ötesine geçilerek, bu kez hukuksuz görevden alma süreci başlatılmıştır. Bize çamur atmaya çalışanlar, bulundukları bataklıkta çırpındıkça dibe vuracaktır” diye konuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçe belediye başkanları, PM ve YDK üyeleri, ilçe başkanları, İl ve ilçe yöneticileri ile Belediye Meclis üyeleri, ortak bir bildiri hazırlayarak Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden alınmasını kınadı. Grup adına açıklamayı okuyan CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven şunları söyledi:



"Demokrasi, hak, hukuk ve adalet, bir ülkede insana saygılı yönetimin ön koşullarıdır. Demokrasi, hak, hukuk ve adalet, bu milletin ortak vicdanıdır. Ve demokrasi, hak, hukuk, adalet, bizim için kutsaldır. Bugün ülkemizde, tüm kural ve kurumlarıyla işleyen bir demokrasi ve adalet anlayışından söz etmek maalesef mümkün değildir. İktidar partisinin 'ileri demokrasi' söylemlerine rağmen, Türkiye'de demokrasi açıkça ihlal edilmekte, ilerleme değil ciddi bir gerileme yaşanmaktadır. Merkezi Hükümet, muhalefet partilerine mensup yerel yönetimler üzerinde vesayetin de ötesinde açıkça tahakküm kurma çabasındadır. Muhalif belediyelerin projelerini geciktirme, zorlaştırma, yaptırmama adına atılan adımların da ötesine geçilerek, bu kez hukuksuz görevden alma süreci başlatılmıştır. Ataşehir Belediye Başkanımız Sayın Battal İlgezdi'ye yapılan, doğrudan milletin iradesine karşı bir operasyondur. Bu operasyon, siyasi ve keyfi bir kararın sonucudur. Çifte standarttır. Antidemokratiktir. Hukuksuzdur. Sadece muhalefeti susturmayı değil, aynı zamanda gündem değiştirmeyi de hedeflemektedir."





Bize çamur atanlar..

Adalet herkes için gerekli

"İmar - Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele kanunlarına karşı gelenlerin, haksız kazancın, haksız rantın adresi Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız değildir. Atılan bu çamur bize asla ulaşmayacak, bizzat atanları kirletecektir. Bize çamur atmaya çalışanlar, bulundukları bataklıkta çırpındıkça dibe vuracaktır. Parti ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlara eşit hizmet götürmekten, görev yaptığı il, ilçe ya da beldeleri kalkındırmaktan başka bir amacı olmayan Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımızın verilmeyecek hesabı yoktur.""Şimdi Türkiye'nin en aydınlık kentinden, demokrasinin kalesi İzmir'den sesleniyoruz:Yüce Türk milleti, Ataşehir Belediye Başkanımız Battal İlgezdi'nin görevden alınmasına ilişkin kararın hukuki değil siyasi olduğunu ve altında nelerin yattığını çok iyi bilmektedir. Bu milletin vicdanında hiç birimizi mahkum edemezsiniz. Bugün burada. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere, PM ve YDK üyelerimiz, İlçe başkanlarımız, İl ve İlçe Yöneticilerimiz, Belediye Meclis üyelerimiz ve ülkemizin kurtuluşunun, cumhuriyetimizin kuruluşunun kenti, İzmir’imizin il örgütüyle birlikte:Halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarının tek elden çıkmış senaryolarla, inandırıcılığı bulunmayan soruşturmalarla görevden alınmasına asla seyirci kalmayacağız. Haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin önünde asla diz çökmeyeceğimize, korkmayacağımıza, Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan asla ayrılmayacağımıza, tüm Türkiye’ye söz veriyoruz.Merkezi yönetimden, milli iradeye saygı istiyoruz. Ve asla unutmayın: Adalet herkes için gereklidir."