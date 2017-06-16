İzmir'de Adalet Yürüyüşü yarın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan başlattığı 25 gün sürecek 428 kilometre yürüyüşe CHP İzmir örgütü de 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndan çıkacağı yürüyüşle destek verecek. Yürüyüş güzergahı ve zamanlaması, Kılıçdaroğlu ile Gebze'de buluşacak şekilde hazırlandı

CHP İzmir İl Başkanlığı'nda yapılan ilçe başkanları toplantısından yürüyüş kararı çıktı. CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları üyeleri, partililer, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndan yürüyüşe başlayacak. Yürüyüşün güzergahı ve zamanlaması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gebze'de buluşulacak şekilde ayarlandı. İzmir Alsancak'tan başlayacak yürüyüş; Manisa, Akhisar, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Gebze ile sürecek. Günde 20 kilometre yürüyecek CHP heyeti, yol üzerindeki otel ve pansiyonlarda konaklayacak. Yürüyüş, Gebze'ye kadar 433 kilometre olacak, Gebze'den İstanbul Maltepe'ye kadar da 27 kilometre sürecek, toplam 460 kilometre ile tamamlanmış olacak.



"FAŞİZMİN TÜM BASKILARINI YAŞADIĞIMIZ BİR NOKTADAYIZ"

CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, yürüyüşün il yönetimi ve ilçe başkanları olarak planlandığını ancak isteyen her partilinin yürüyüşe katılabileceğini söyledi. Güven, şöyle konuştu:"Adalet için Genel Başkanımızın başlattığı yürüyüş'e İzmir'den tam destek vereceğiz. Türkiye adalet yoksunu bir ülke haline getirilmiştir. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu' nun adalet için başlattığı bu tarihi yürüyüş, siyasi tarihimizde altın harflerle yazılacaktır. Türkiye'nin yeniden cumhuriyet ayarlarına dönmesi, adaletin yeniden tesis edilmesi, hukuksuzluğun sona erdirilmesi için, bizler de İzmir'den İstanbul'a adalet yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. İzmir gibi demokrasinin, özgürlüğün ve cumhuriyetin kalesi olan bir kentten bizlerde adalet ve demokrasi için yola çıkıyoruz. Artık yeter dediğimiz, dayanacak sabrımızın kalmadığı, faşizmin tüm baskılarını yaşadığımız bir noktadayız. Her dönemde olduğu gibi CHP yine yollara düşmekten, sokağa çıkmaktan, elini taşın altına koymaktan çekinmemiştir. Bu yürüyüş bir kurtuluş, yeniden adaletin inşasını sağlayacak bir yürüyüştür. İlçe başkanlarımız ve İl Yönetim Kurulumuzla gerçekleştireceğimiz yürüyüşümüze, Ata'mızın huzurundan, cumhuriyet meydanından başlamayı uygun gördük. Adalet sağlanıncaya kadar bu yürüyüşümüzden ve mücadelemizden geri adım atmayacağız."