İzmir'de ulaşım kartlarının para ile değişmesine AK Parti'den tepki

İzmir'de değişen ulaşım kartlarının para ile satılmasına İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan'dan tepki geldi

İzmir'de ulaşımda kullanılan kartlar değişiyor. Eski kentkartlar gidiyor yerine ise İzmirim kartlar geliyor. Ancak kartlarının değiştirmek isteyenler yeni kartlar için 6 TL bedel ödemek zorunda.



Konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan'dan ise tepki geldi. 16 yıldır kullanılan kartların iptal edildiğini belirten Doğan, başka illerde ücretsiz dağıtıldığını iddia ettiği kartların İzmir'de ise para ile satıldığını söyledi.



6 liraya satılan kartların değişimi ile ilgili vatandaşın mağdur olduğunu söyleyen Doğan, yaşanan mağduriyetin hesabını kimin vereceğini sordu. Toplanan kartların paralarının da nereye gittiğini soran Doğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'ndan konuya dair bir açıklama beklediğini belirtti.



60 yaş kartlarının iptal edilmesi ile ilgili de konuşan Doğan, toplu taşımaya da yüzde 8 zam yapıldığını hatırlattı. Şimdi bir de kartların para ile satıldığını belirten Doğan, 20 elektrikli otobüsün üç senedir alınamadığını ifade etti. İzmir'de verilen otobüs hizmeti ile ilgili konuşan Doğan, otobüs aynı, kart aynı, 6 lira neyin nesi diye sordu.



Kocaoğlu'nu eleştiren Doğan, Kocaoğlu'nun konuyla ilgili itirazlara rağmen 'inadım inat' dediğini iddia ederek, İzmirlilerin mağdur olduğunu söyledi. Kartların İstanbul'da Manisa'da ve Antalya'da ücretsiz değiştirildiğini de ileri süren Doğan, konuyla ilgili ESHOT'tan 'hukuki zorunluluk' açıklamasının yapıldığını ancak bunun doğru olmadığını söyledi.