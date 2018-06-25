İzmir'den Meclis'e iki Roman vekil

İzmir'de, 2015 yılında yapılan 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçiminde, cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Roman, milletvekili olarak Meclis'e girmişti. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, 24 Haziran seçiminde yeniden vekil olurken, AK Parti'den de Roman Cemal Bekle Meclis'e girdi. Böylece 2 Roman vekil, Meclis'e İzmir'den gönderilmiş oldu

İzmir'den Meclis'e iki Roman vekil
25 Haziran 2018 Pazartesi 13:24

Aydın'ın Söke ilçesinde, naylon çadırda doğup, büyüyen ve sepet örücülüğüyle geçimini sağlayan Roman ailenin çocuğu Özcan Purçu (41), 2015'teki 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerinde, İzmir'de CHP listesinden Türkiye'nin ilk Roman milletvekili olmuştu. Purçu, bu dönemde yaptığı çalışmalarla CHP Genel Merkezi'nce İzmir 1'inci bölge 3'üncü sıradan tekrar aday gösterildi. CHP'li Purçu, 2'nci kez milletvekili olmaya hak kazandı. Romanların TBMM'deki sesi, bu kez Özcan Purçu'yla sınırlı kalmadı. AK Parti'nin listesinin İzmir 1'inci bölge 4'üncü sırasından seçimlere giren Roman Cemal Bekle (40) de milletvekili oldu. Böylece TBMM'deki 2 Roman milletvekili de İzmir'den çıkmış oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #seçim #roman vekil
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