CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geçen 5 Kasım'da program iptali nedeniyle gerçekleştiremediği açılışları yapmak üzere İzmir'e geldi. Narlıdere Sahilevleri'nin yenilenen kıyı şeridinin açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, 'İzmir'in dokusu, yaşam tarzı, insana, doğaya saygısı sadece İzmirliler için gurur vesilesi değil, bütün Türkiye için gurur vesilesi. İzmir'i bütün Türkiye örnek almak zorunda. Türkiye İzmir sayesinde nefes alıyor' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen 5 Kasım'da program iptali nedeniyle gerçekleştiremediği açılışları yapmak üzere İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu, açılış programının ilkinde, Narlıdere Sahilevleri'nin yenilenen kıyı şeridini açtı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen 5 Kasım'da, İzmir'de düzenlenen CHP'li belediye başkanları zirvesi için kente bulunduğu sırada, Cumhuriyet gazetesi yazarlarının tutuklanması ve HDP'li milletvekillerinin gözaltına alınması nedeniyle, açılışların da yer alıdığı programını yarıda kesip, Ankara'ya döndü. Ertelen açılışları gerçekleştirmek için tekrar İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, programına Narlıdere İlçesi'nden başladı.

Narlıdere Sahilevleri Semti'ndeki yenilenen kıyı şeridinin açılışının yapıldığı törende konuşan CHP'li Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, her zaman genel başkanlarının yanında olacaklarını söyleyip, "Başka Türkiye yok. Başka Kemal Kılıçdaroğlu yok" dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, 10 Aralık'ın Dünya İnsan Hakları günü oduğunu hatırlatıp, İzmirlilerin daha iyi yaşaması ve denize kolay kavuşması için yapılan düzenlemede buluştuklarını anlattı. İzmirliyi denizle buluşturacak İzmir kıyı tasarım projesinin birinci bölümünün açılışını gerçekleştirdiklerini Belirten Başkan Kocaoğlu, şöyle dedi:

Diğer bölümlerde çalışmalar 2017 yılının sonuna kadar sürecek. 50 kilometrelik bölümün düzenlemesini tamamlayacağız. Deniz kir tutmaz diye atılan çöplerle, deniz koskoca bir foseptikti. Sonra büyük kanal projesiyle, 2000'li yıllarda rahmetli başkan Ahmet Piriştina ile proje bitti. Atık evsel atık atılmaz hale geldi. Devamında körfez o tarihte kahverengiydi, maviyle turkuazla alakası kalmamıştı. Yaptığımız çalışmalar, büyük kanal projesine yaptığımız ilaveler ile yağmur suyu projesini yaptık. Üç yıldır evsel atıklarla yağmur sularını ayrıştırıyoruz. Şimdi önümüzde büyük körfez projemiz var. Körfezi 80 yıl öncesine getirmeye çalışıyoruz. Ama bugün de körfezimiz pırıl pırıl. Girilebilecek deniz statüsündedir. Körfez projesiyle her tarafa mavi bayrak almayı, evden çıkılıp yüzülmesini hedefliyoruz. İnsanlar Karşıyaka'ya geçtiği zaman üzerine su sıçramasından korkardı. Şimdi hemen yanında oturuyor, dertleşiyor ve dolaşıyor.



"Belediye başkanlarımız suç üzerine suç işliyor"



Kürsüyü "İzmir seninle gururu duyuyor" sloganlarıyla çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da denizin güzel göründüğünü söyleyip, "İzmir körfezini insanlara, sıcaklığıyla açan temizleyen, çaba harcayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükran borçluyuz. Uzun yıllardır İstanbul'da denize girilmiyor. Neden? Olağanüstü paralar harcadılar, başarı elde edemediler. Dönüp İzmir'e bakın, askerliğimi İzmir'de yaptım, körfez felaket kokuyordu, bugün öyle değil. Her yerde denize girilebiliyor. İzmir'in dokusu, yaşam tarzı, insana, doğaya saygısı sadece İzmirliler için gurur vesilesi değil, bütün Türkiye için gurur vesilesi. İzmir'i bütün Türkiye örnek almak zorunda. İzmir, bütün Türkiye'ye örnek bir kentimizdir" dedi.

Türkiye'nin İzmir sayesinde nefes aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının çok katlı binalar yerine, yeşil alanları, halkın kullanacağı alanları arttırıp, güzelleştirme çabasında olduklarını belirterek şunları söyledi:

Bizim belediye başkanların kusuru var. Çok katlı bina yapsa iyi değil mi? İzmir, denizle buluşacakmış! İstanbul'da denizle binalar arasında yapı yoktu. Şimdi önce yol, yoldan sonra yeşil alanlar katledildi. Yüksek binalar var. Deniz katledildi. Onlara bir şey söyleyen var mı? İzmir'de ise denizi halka açıyorlar! Kent ormanını yapıyorlar, suç üzerine suç işliyorlar! Bizim belediye başkanımız 397 yılla yargılanıyor. E hak ediyorlar tabii! Suç işledikleri için yargılanıyorlar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açılıştan sonra Narlıdere'den ayrıldı.