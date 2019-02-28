İzmir'in en genç Büyükşehir Adayı Deniz Tütmez: Halkın ta kendisiyim

Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Deniz Tütmez, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için bağımsız adayı oldu. İzmir'i yönetmeye talip en genç aday olan Tütmez "İzmir'i Türkiye'den bağımsız göremeyiz. Türkiye'yi ancak İzmir'i kurtarır, biz bunun için mücadele ediyoruz" dedi.

Şefika Bal - İzmir'in en genç Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 23 yaşındaki Deniz Tütmez, aday olma sebeplerini anlattı. Uzun yıllardır komünist mücadele verdiğini ve şimdi bunu adaylıkla desteklediğini belirten Deniz Tütmez, "Sokak çalışmaları yapıyoruz. Örgütlü gücümüz sayesinde İzmir'in her yerine gidip kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Uzun yıllardır İzmirdeyim ve İzmir'in pek çok ilçesinde yaşadım. İlçelerin sorunlarını da Türkiye'nin sorunlarını da biliyorum. Ailemden gelen bir siyasi tavrımız var, adım da Deniz Gezmiş'e ithafen bana verilmiş. Şehirlerde her geçen gün alışveriş merkezleri ve gökdelenler artıyor. Bunların hepsi birer rant kapısı. Ulaşımda artı para yöntemi getirildi, bu da tamamen kar elde etme yöntemi. Bunlara karşı en güzel örnek Tunceli Ovacık'ta var. Ovacık Belediyesi insanlara sadece vergilerle bir belediyenin döndürülebileceği gösterdi. Ulaşımın ücretsiz yapılabileceği de aynı şekilde ispat edildi. Biz emekçilerin çıkarımlarından yana olacağız" diye konuştu.

Belediye ihalelerini yasaklayacağız

"Nasıl bir kent olmalı meselesinde ihaleleri yasaklamayı düşünüyoruz, kamu her şeyi yapabilir" sözlerini kaydeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Deniz Tütmez, "Bahçe düzenlemeleri bile ihalelerle yapılıyor ve buralarda büyük paralar dönüyor. Biz bunun önüne geçeceğiz. Merkezi planlamalarla belediyelerin kendi kendine yetebilmesini sağlayacağız. Odaları, üniversiteleri, belediyeleri yan yana getireceğiz ve halkın da yönetimde yer aldığı güzel bir mekanizma yaratacağız. Bu mekanizma kurulduktan sonra belediye başkanlığının da bir önemi kalmaz, çünkü herkes yönetimin içinde olur. Belediye seçimlerinin 5 yıl arayla yapılmasını da doğru bulmuyoruz. Halk, istediği zaman yönetimdeki kişileri geri çağırma hakkına sahip olmalı. Böyle olursa halk yönetimde doğrudan var olabilir. İzmir'de bir İstanbullulaşma söz konusu. Büyük şirketler artık buraya gözü dikti, çünkü İstanbul'da adım atacak yer kalmadı. Emekçiler de tüm bunları değerlendirmeli, ranta değil kendi faydasına oy vermeli. Krizin derinleşeceği, işsizliğin artacağı çok bariz ortada. Projelerimiz neler diye soruyorlar ancak bizim projemiz bir hayat şekli. Çünkü İzmir'in kurtuluşu Türkiye'den bağımsız gerçekleşmez. Dolayısıyla bu memleketin değişmesi gerekiyor" diye belirtti.

Halkın ta kendisiyim

Seçim çalışmaları kapsamıda halkla bir araya geldiklerini ve çok olumlu tepkiler aldıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tütmez, "Sokak çalışmaları yapıyoruz, insanlara kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Hazineden herhangi bir yardım almıyoruz ve kendi gücümüzle çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnsanlar genelde başkanları görmez, bilmez tanımaz. Ancak benim için öyle bir durum söz konusu değil. 'Bizden biri' söylemini yaratabiliyorum. Patron, tepeden inme birisi değilim. Partilerin yaşadığı halkla inememe sorunu var ama ben halkın ta kendisiyim" dedi.