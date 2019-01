İzmir'in kalbi için alışacağız

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Konak Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'u, Narlıdere Belediye binası önünde, belediye çalışanları coşkulu bir şekilde, alkışlarla karşıladı.

Ayça Yeriş - Cumhuriyet Halk Partisinin yoğun geçen İzmir Belediye Başkan adayları belirleme sürecinde, Konak Belediye Başkan adayı olarak adı açıklanan Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'u belediye çalışanları karşıladı. Narlıdere Belediye binası önünde büyük bir sevinç gösterisi ile karşılanan Batur, kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Batur "Aday adaylığı maratonumuz sabah Saat:05.30'a kadar sürdü. Biraz önce uçaktan indik ve hemen belediyemizin önüne sizlerle paylaşmak için geldik. Hedefimiz daha büyüktü. Hedefimiz İzmir'i Narlıdere gibi bir çekim merkezi haline getirmekti. Bu kente 20 yıldır emek veren bir Belediye Başkanı olarak tecrübelerimizi yansıtmaktı. Aday adaylığı süreci içerisinde bütün aday adayı olan arkadaşlarımız büyük bir nezaket içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır bir şekilde bu sürece tamamladılar. Cumhuriyet Halk partimizin kurulları ve Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Büyükşehir Adayı olarak değerli başkanımız Tunç Soyer'i gösterdiler. Seferihisar'ın değerli belediye başkanı olan arkadaşıma çıktığı bu yolda, Büyükşehir yolunda, öncelikle başarılar diliyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Belediye Başkanı olarak bize verilen görev, üzerimize düşen görev ne ise onu yaparız. Asıl olan partimize yapacağımız çalışmalar ve alacağımız oylarla partimize Türkiye genelinde destek olmaktır. İzmir'i Sayın Aziz Kocaoğlu'nun taşıdığı bayrağı bu burçlarda gururla dalgalandırmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Kılıçdaroğlu'na teşekkür

CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beni ve yaptığım çalışmaları yakinen bildiği ve tanıdığı için bundan sonraki çalışmalarıma daha büyük bir ilçede devam etmesi için İzmir'in kalbi olan Konak ilçemizde görev verdi. Bu onurlu görevi gece gündüz demeden çalışarak yerine getireceğimi ifade ederken Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki süreçte Narlıdere için değil ama İzmir'in kalbi olan bir ilçe için seçim çalışmalarımızı yürüteceğiz. Öncelikli olarak ilk hedefimiz, bizden önce belediye başkanı olan arkadaşımızdan konaktaki bayrağı alıp daha güzel bir noktaya götürmektir. Narlıdere benim ilk göz ağrım doğduğum büyüdüğüm hizmet ettiğim bana bu onurlu görevi veren 4 yıl, 4 dönemdir Narlıdere halkına hizmet etmek, benim için onurların en büyüğüdür. Özellikle de sizlerle beraber çalışmak. Narlıdere için beraber çıktık bu yola ve bu noktaya kadar geldik. Bundan sonra da Narlıdere'de bu görevi daha üst noktalara götürmesi için genel merkezimiz başka bir arkadaşımızı görevlendirdi. Kendisi siyasi birikimiyle, kenti tanımasıyla, daha önce gerçekleştirdiği İl başkanlığı göreviyle, bu görevi en iyi şekilde yerine getirecektir. Sizlerden rica, artık adaylık sürece bitmiştir. Herkes tek yumrukla halinde ülkenin kötüye gidişini ortadan kaldıracak ve önünü kesecek tek tarih var. O tarih 31 Marttır. Onun için hepinizden rica ediyorum gelen arkadaşımıza da aynı bana sahip çıktınız gibi sahip çıkmanızı istiyorum.

Konak için başlıyoruz

Yolumuz uzun 62 gün kaldı seçimlere. Bugünden itibaren, Cumhuriyet Halk Partimizin Konak adayı olarak, konak ile ilgili çalışmalarımıza başlayacağız. Bugün bu güzel karşılamaya hazırladıkları için tüm arkadaşlarıma kardeşlerime yol arkadaşlarıma ve özellikle babama çok teşekkür ediyorum. Her zaman beni desteklemiştir arkada sessiz bir gölge gibidir. Görünmez bir el gibi her zaman yanımdadır. Onun ben de emeği ve desteği çok büyüktür. Hakkını helal et baba. Daha beraber olacağız. 62 gün daha buradayız. 31 Mart sonrası da sizleri değerli bir kardeşimizi belediye başkanı olarak sizlere emanet edeceğim Narlıdere sizin de güzel nerede de çok güzel işler yaptık. Narlıdere'yi, Abdül Batur'u, bugün tüm Türkiye tanıyorsa bu sizlerin sayesinde de, sizin çalışmalarınızın sayesindedir. Hepinize ayrı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Yolumuz uzun, zamanımız az. Çok çalışmamız lazım. Çok üretmemiz lazım. Kapı kapı dolaşmamız lazım. Artık nasıl Narlıdere'de karşımıza aday çıkaramaz noktaya gelindiyse, Konak'ta da İzmir'i de bütün arkadaşlarımıza uyum içerisinde çalışıp o noktaya getireceğiz. Hiçbir zaman veda yok. Hep beraberiz, her zaman beraberiz. Ülkemiz için, İzmir için, hep beraber bu mücadele devam edeceğiz. Hepinizi çok seviyorum" dedi.