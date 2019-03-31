İzmir'in yeni kaptanı Tunç Soyer

İzmir yine şaşırtmadı. Yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı, henüz resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı Tnuç Soyer kazandı. Soyer, yaptığı teşekkür konuşmasında "İzmirli tercihini çok renk ve çok nefesten yana kullanmıştır" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde sonuçlar kesinleşmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi için Cumhur İttifakı Adayı Nihat Zeybekci ile yarışan Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, seçimden galip ayrıldı. Henüz resmileşmeyen sonuçlara göre rakibine büyük fark atan Soyer, bir teşekkür konuşması yaparak şunları söyledi:

"İzmirli tercihini çok renk ve çok nefesten yana kullanmıştır. İzmir, her türlü adaletsizliğe 'Hayır' demiştir. Bizi gömmeye çalıştılar ama biz tohumduk, bir gittik, bin geldik. Bugünden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi bir ana olacak. İzmir, Türkiye'de siyasetin dilinin değişmesi gerektiğini gösterdi. Yarından itibaren yoksulluk ve işisizlikle mücadeleye başlayacağız. Bana oy vermeyenlerin de başkanı olacağım. Yarın en az oy aldığım mahalleye gidip yanlarında olduğunu söyleyeceğim. Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Tunç Soyer 1 milyon 338 bin 40, AK Parti adayı Nihat Zeybekci 886 bin 669 oy aldı.

Kutlamalar başladı

Soyer'in kazandığının netleşmesinin ardından İzmirliler sokaklara döküldü. Cumhuriyet Medanı'nda toplanan partililer, seçim zaferini coşkuyla kutladı.

Tunç Soyer kimdir?

1959 yılında Ankara'da doğan Tunç Soyer, orta öğrenimimi Bornova Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Soyer, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1981'de mezun oldu. Öğrenciliği döneminde tiyatro oyunculuğu ve yönetmen asistanlığı yapan Soyer ayrıca Türk Haberler Ajansı'nda muhabir olarak görev yaptı. İsviçre Webster Koleji'nde "Uluslararası İlişkiler" ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "Avrupa Birliği" alanlarında yüksek lisans yaptı.

Seferihisar'da bir tatil köyü kuran Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'nın danışmanlığını, İzmir Ticaret Odası'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı ve EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevlerini üstlendi.

2009-2019 yıllarında iki dönem Seferihisar Belediye Başkanı olarak görev yapan Soyer, evli ve iki çocuk babası.