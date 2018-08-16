İzmir Körfez Geçiş Projesi iptal oldu, AK Parti'den tepki geldi

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Körfez Geçiş Projesi’nin İzmir için hayati önem taşıdığını, projenin hayata geçmesiyle İzmir’in tıkalı damarlarının açılacağını vurgulayarak, “Körfez Geçiş Projesini istemeyen sivil toplum kuruluşlarının arkasında kimlerin olduğunun çok iyi irdelenmesi gerekir. İzmir’e bir şey yapılmasın diyen ideolojik bir yapı var” diye konuştu

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, yürütmeyi durdurma kararı verilen Körfez Geçiş Projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Körfez Geçişi Projesi’ne, İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin “Projenin koruma alanları ile Gediz Deltası sulak alanı üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin yeterince incelenmediğini” vurgulayarak verdiği yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Şengül, “ Buradaki amaç, yapılan bir projeyi durdurmak ya da engellemek olmamalı. Körfez Geçişi Projesi’ne karşı olan sivil toplum örgütleri ve destekçileri samimi ise, ‘Güzergahta bir sıkıntı var ama gerekli düzenlemeler yapılırsa sorun çözülür’ demeli. Yani ortaya bir alternatif sunmalı. Ancak ortaya bir çözüm de sunmuyorlar. Bunların derdi flamingolar ya da çevre değil. İdeolojik bir yapı var ve bunların arka planında gizli örgüt gibi, İzmir küçük kalsın, İzmir’e kimse gelmesin İzmir’in nüfusu artmasın diye uğraşıyor. Bu sivil toplum örgütlerinin araştırıldığında İzmir’e ne zaman bir proje yapılsa hep dava açmışlar onu görüyoruz” diye konuştu.

Kent merkezindeki trafik sorununun her geçen gün arttığını ve bir kaos yaşandığını söyleyen Başkan Şengül, “İzmir’de trafik kilitlendi, kentimiz boğuluyor. İzmir çok ciddi anlamda ulaşım ve otopark sorunu çekiyor. İşte Körfez Geçişi Projesi, mevcut sorunların çözümü için çok önemli. Bu proje ile kent içine girmeden, transit olarak karşıdan karşıya geçişler olacak. Bu sayede Alsancak’ın trafiği de rahatlayacak. Aynı zamanda çevre yolundaki yoğunluk da azalacak. Ayrıca Ulaştırma Bakanlığı’nın planladığı ikinci çevre yolunun da Körfez Geçişine bağlanmasıyla birlikte İzmir’in tıkanmış damarları açılacak. Tüm engellemelere rağmen Körfez Geçişi Projesi hayata geçirilecek. Eğer çevre ve ekosistem ile alakalı hassasiyet varsa Bakanlığımız, üniversite ve gerekli kurumlarla çalışmaları yapar. Projeyle ilgili sıkıntı varsa da alternatif oluşturulur ama proje kesinlikle hayata geçirilecek” dedi.