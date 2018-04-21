81 ilde eş zamanlı düzenlenen program kapsamında basın açıklaması yaptıklarını belirten İyi Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Demirel, ‘İyi Parti gençlik kolları olarak her türlü erken ve baskın seçime hazırız. Türk Milleti’nin umudu Meral Akşener’i Cumhurbaşkanı yapacağız’ dedi

Ali Budak-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’ı erken genel seçim tarihi olarak açıklamasının ardından Türkiye’deki siyaset hareketlendi. Partiler ittifak çalışmalarına başlarken İzmir’de sahaya ilk çıkan İyi Parti oldu. Ana kademe İl Başkanı Yıldırım Ulupınar ve teşkilat mensupları Genel Başkan Meral Akşener’in programı nedeniyle Manisa’ya giderken, partinin gençleri basın açıklaması yaptı. Demirel, ilçe başkanları ve çok sayıda partili, genel merkez tarafından organize edilen ve 81 ilde eş zamanlı düzenlenen program kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Gündoğdu Meydanı'nda toplanan İYİ Parti İl Gençlik Kolları ile ilçe gençlik kolları üyeleri, 24 Haziran'da yapılacağı açıklanan erken seçime dair açıklamalarda bulundu.



‘Erdoğan’la rekabet edebilecek tek aday Akşener’dir’



Türkiye'deki diğer illerle eş zamanlı olarak yapılan açıklamada, ekonomiye dair gelişmeler paylaşılırken açıklamayı yapan Demirel, parti tarafından Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olduğu yönünde karar alındığını hatırlattı. Demirel, ‘Kısa bir süre önceye kadar yaptırdığımız anketlerde Erdoğan'la rekabet edebilecek tek adayın da sayın Akşener'in olduğu ortadadır. Fakat son yaptığımız olağanüstü büyük kurultaydaki muazzam halk desteğinden sonra anlaşılmıştır ki Türkiye siyasetinin yeni bir aşamaya girmiştir’ dedi. Döviz artışlarıyla milletin cebindeki paranın eridiğini savunan Demirel, yandaş firmaları korumak, milletin kaynaklarını yandaş firmalara peşkeş çekmek için Süper Teşvik Paketi'nin çıkarıldığını ileri sürdü.

‘Milletin umudu Meral Akşener’i Cumhurbaşkanı yapacağız’



Düzenlenen etkinlikte konuşan Demirel şunları söyledi: İktidar ve yandaşları, 24 Haziran’da erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağını duyurdu. Aslında bu bir erken seçim değil baskın seçimdir. Yalnız iktidarın atladığı şey şudur, bu baskını bertaraf edecek kuvvet, iyilerin elinde mevcuttur. Korkunun ecele faydası olmayacak. 16 yıldır ülkenin tepesine çöken kara bulutlar, güneşin doğuşu ile dağılacaktır. Bu güneş, İyi Parti’nin ve Akşener’in bizzat kendisidir. İyi Parti gençlik kolları olarak her türlü erken ve baskın seçime hazırız. Genel Başkanımız Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı’nda nasıl bir Türkiye inşa edeceğimizi vurgulayacağız. Emin olun, İyi gençliğin olduğu yerde ne trafolara kedi girecek ne mühürler buhar olabilecek, ne de oy hırsızları milli iradeyi gasp edebilecek. Türk Milleti’nin umudu Meral Akşener’i Cumhurbaşkanı yapacağız.