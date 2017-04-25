Kabine değişikliği yapılacak mı? Başbakan açıkladı

Başbakan Yıldırım, kabine değişikliğiyle ilgili atılacak adımı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile belirleyeceklerini belirterek, "Mutlaka önümüzdeki aylarda bu konuyu ele alacağımızı düşünüyorum." dedi

Başbakan Binali Yıldırım , zaman zaman kabine değişikliğine gitmenin demokrasilerin gereği olduğunu, bu konuda atılacak adımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile belirleyeceklerini belirterek, "Mutlaka önümüzdeki aylarda bu konuyu ele alacağımızı düşünüyorum" dedi.



"2018'DE OLAĞANÜSTÜ KONGREMİZ VAR"



KONGRE SÜRECİ VE ERKEN SEÇİM KONUSU

"KAN TAZELEMESİ YAPMAK DEMOKRASİLERİN GEREĞİDİR"

Bloomberg International'a bir mülakat veren Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen mülakatta Yıldırım, "Asla hayır verenleri 'Niye hayır verdin?' diye sorgulayacak değiliz. Bundan sonraki politikalarımızda onların niye 'hayır' verdiklerini daha iyi anlamak için çalışma yapacağız" dedi.Başbakan Yıldırım, "Normal şartlarda bizim ilçe, il kongrelerimiz var. O kongre takvimine bakarsak 2018'de de olağan kongremiz var. Ancak daha önce bu ilçe, il kongrelerini yapmadan genel kongreyi yapma kararı elbette her zaman alınabilir. Geçmişte var, şimdi de bu mümkün. Buna nasıl karar vereceğiz? Bizim MKYK, MYK'lerimizi toplayacağız. Önce birinci adım, Cumhurbaşkanımızın partimize üyeliğinin tekrar sağlanması. Ondan sonra partimiz yetkili kurullarında konu değerlendirilecek, ona göre karar vereceğiz. Bu konuda herhangi bir tereddüdümüz yok" ifadelerini kullandı.Kongre süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan Yıldırım, "Ben daha önce 'olağanüstü kongre olmaz' demedim. Kongre sürecini, ne zaman kongre yapılacağını anlattım. Bunlar normal şartlarda olacak şeyler. Ama bu takvim her zaman değişebilir. Buna yetkili kurullar karar verir" diye konuştu.Normal şartlarda herhangi bir olağanüstü gelişme olmazsa seçimlerin 3 Kasım 2019'da yapılacağını vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Şu anda erken seçime gitmeyi gerektirecek bir durum da söz konusu değil. Artık projelere, ekonomiye, geleceğe yönelik Türkiye'nin kalkınma çalışmalarına daha çok zaman ayırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.Kabinede bir değişiklik olup olmayacağı sorusu üzerine Başbakan Yıldırım, "İsimler üzerinde konuşmamız çok doğru olmaz, kimin geleceği, kimin gideceği. Bunları böyle bir adım atmadan konuşmak yanlış olur. O arkadaşlarımıza karşı da uygunsuz bir durum olur. Ama siz de takdir edersiniz ki zaman zaman Bakanlar Kurulunda kan tazelemesi yapmak demokrasinin gereğidir. Bu anlamda şartlar oluştuğunda, ihtiyaç hasıl olduğunda değişikliğe gidilebilir. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızla bir istişare süreci içerisinde gerçekleştiririz. Mutlaka önümüzdeki aylarda bu konuyu ele alacağımızı düşünüyorum" cevabını verdi.